Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице
© Фото : Федерация Бокса ДНРАрмен Саркисян
© Фото : Федерация Бокса ДНР
Армен Саркисян. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Он (Саркисян. — Прим. ред.) умер", — сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердил мэр Горловки Иван Приходько. Он отметил, что Саркисян, будучи председателем наблюдательного совета общественной организации "Федерация бокса ДНР", внес значительный вклад в развитие спорта в регионе. При этом наиболее значимым его достижением стало создание отдельного батальона специального назначения "АрБат" и руководство им.
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"Этот батальон, сформированный из добровольцев, сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности на территории ДНР, участвуя в многочисленных операциях по борьбе с украинским терроризмом", — подчеркнул глава города.
Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", на Украине его объявили в розыск.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
На месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
В понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших умер в медицинском учреждении.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Покушение на убийство двух и более лиц", "Убийство общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия".