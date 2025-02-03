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Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице

Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице - РИА Новости, 03.02.2025

Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице

Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:58:00+03:00

2025-02-03T13:58:00+03:00

2025-02-03T16:00:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Он (Саркисян. — Прим. ред.) умер", — сказал собеседник агентства.Эту информацию подтвердил мэр Горловки Иван Приходько. Он отметил, что Саркисян, будучи председателем наблюдательного совета общественной организации "Федерация бокса ДНР", внес значительный вклад в развитие спорта в регионе. При этом наиболее значимым его достижением стало создание отдельного батальона специального назначения "АрБат" и руководство им."Этот батальон, сформированный из добровольцев, сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности на территории ДНР, участвуя в многочисленных операциях по борьбе с украинским терроризмом", — подчеркнул глава города.Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", на Украине его объявили в розыск. В понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших умер в медицинском учреждении.Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".Покушение на убийство двух и более лиц", "Убийство общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия".

москва

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России. 2025-02-03T13:58 true PT0M08S

Работа кинологов на месте взрыва в ЖК "Алые паруса" Кинологи с собаками работают на месте взрыва в ЖК "Алые паруса", передает корреспондент РИА Новости. 2025-02-03T13:58 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, москва, взрыв в жк "алые паруса" в москве, жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, украина, армен саркисян (днр)