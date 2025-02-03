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Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице - РИА Новости, 03.02.2025
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13:58 03.02.2025 (обновлено: 16:00 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997051410.html
Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице
Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице - РИА Новости, 03.02.2025
Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице
Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:58:00+03:00
2025-02-03T16:00:00+03:00
происшествия
москва
взрыв в жк "алые паруса" в москве
жк "алые паруса"
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
украина
армен саркисян (днр)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Он (Саркисян. — Прим. ред.) умер", — сказал собеседник агентства.Эту информацию подтвердил мэр Горловки Иван Приходько. Он отметил, что Саркисян, будучи председателем наблюдательного совета общественной организации "Федерация бокса ДНР", внес значительный вклад в развитие спорта в регионе. При этом наиболее значимым его достижением стало создание отдельного батальона специального назначения "АрБат" и руководство им."Этот батальон, сформированный из добровольцев, сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности на территории ДНР, участвуя в многочисленных операциях по борьбе с украинским терроризмом", — подчеркнул глава города.Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", на Украине его объявили в розыск. В понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших умер в медицинском учреждении.Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".Покушение на убийство двух и более лиц", "Убийство общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия".
москва
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60
353
60
Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России
Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России.
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Работа кинологов на месте взрыва в ЖК "Алые паруса"
Кинологи с собаками работают на месте взрыва в ЖК "Алые паруса", передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, москва, взрыв в жк "алые паруса" в москве, жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, украина, армен саркисян (днр)
Происшествия, Москва, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, ЖК "Алые паруса", Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Украина, Армен Саркисян (ДНР)

Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице

© Фото : Федерация Бокса ДНРАрмен Саркисян
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Федерация Бокса ДНР
Армен Саркисян. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Он (Саркисян. — Прим. ред.) умер", — сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердил мэр Горловки Иван Приходько. Он отметил, что Саркисян, будучи председателем наблюдательного совета общественной организации "Федерация бокса ДНР", внес значительный вклад в развитие спорта в регионе. При этом наиболее значимым его достижением стало создание отдельного батальона специального назначения "АрБат" и руководство им.
«
"Этот батальон, сформированный из добровольцев, сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности на территории ДНР, участвуя в многочисленных операциях по борьбе с украинским терроризмом", — подчеркнул глава города.
Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", на Украине его объявили в розыск.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
На месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
В понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших умер в медицинском учреждении.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Покушение на убийство двух и более лиц", "Убийство общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия".
 
ПроисшествияМоскваВзрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеЖК "Алые паруса"Следственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаАрмен Саркисян (ДНР)
 
 
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