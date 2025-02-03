https://ria.ru/20250203/vzryv-1997045317.html

Адвокат Жорин рассказал подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса"

Адвокат Жорин рассказал подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025

Адвокат Жорин рассказал подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса"

Известный адвокат Сергей Жорин заявил РИА Новости, что взрыв в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел в холле под его квартирой. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:48:00+03:00

2025-02-03T13:48:00+03:00

2025-02-03T16:01:00+03:00

происшествия

москва

донецкая народная республика

сергей жорин

жк "алые паруса"

взрыв в жк "алые паруса" в москве

армен саркисян (днр)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Известный адвокат Сергей Жорин заявил РИА Новости, что взрыв в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел в холле под его квартирой."Взрыв произошел в холле подо мной, в моей квартире в этот момент никого не было и никто не пострадал. Сейчас в чате жильцов дома всех просят не входить и не выходить из квартир", - рассказал адвокат.Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1996999945.html

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Ольга Фомченкова

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