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Адвокат Жорин рассказал подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025
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13:48 03.02.2025 (обновлено: 16:01 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997045317.html
Адвокат Жорин рассказал подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса"
Адвокат Жорин рассказал подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025
Адвокат Жорин рассказал подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса"
Известный адвокат Сергей Жорин заявил РИА Новости, что взрыв в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел в холле под его квартирой. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:48:00+03:00
2025-02-03T16:01:00+03:00
происшествия
москва
донецкая народная республика
сергей жорин
жк "алые паруса"
взрыв в жк "алые паруса" в москве
армен саркисян (днр)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Известный адвокат Сергей Жорин заявил РИА Новости, что взрыв в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел в холле под его квартирой."Взрыв произошел в холле подо мной, в моей квартире в этот момент никого не было и никто не пострадал. Сейчас в чате жильцов дома всех просят не входить и не выходить из квартир", - рассказал адвокат.Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
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происшествия, москва, донецкая народная республика, сергей жорин, жк "алые паруса", взрыв в жк "алые паруса" в москве, армен саркисян (днр)
Происшествия, Москва, Донецкая Народная Республика, Сергей Жорин, ЖК "Алые паруса", Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Армен Саркисян (ДНР)
Адвокат Жорин рассказал подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса"

Жорин заявил, что взрыв в ЖК "Алые паруса" прогремел в холле под его квартирой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Известный адвокат Сергей Жорин заявил РИА Новости, что взрыв в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел в холле под его квартирой.
«
"Взрыв произошел в холле подо мной, в моей квартире в этот момент никого не было и никто не пострадал. Сейчас в чате жильцов дома всех просят не входить и не выходить из квартир", - рассказал адвокат.
Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Видео с места взрыва в Алых парусах. Кадры СК России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы
11:33
 
ПроисшествияМоскваДонецкая Народная РеспубликаСергей ЖоринЖК "Алые паруса"Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеАрмен Саркисян (ДНР)
 
 
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