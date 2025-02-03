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Довлатова, живущая в ЖК "Алые паруса", рассказала о взрыве - РИА Новости, 03.02.2025
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13:41 03.02.2025 (обновлено: 13:46 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997043571.html
Довлатова, живущая в ЖК "Алые паруса", рассказала о взрыве
Довлатова, живущая в ЖК "Алые паруса", рассказала о взрыве - РИА Новости, 03.02.2025
Довлатова, живущая в ЖК "Алые паруса", рассказала о взрыве
Актриса и телеведущая Алла Довлатова, которая живет в ЖК "Алые Паруса", рассказала РИА Новости, что не застала момент взрыва, однако почувствовала сильный запах РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:41:00+03:00
2025-02-03T13:46:00+03:00
происшествия
москва
алла довлатова
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Актриса и телеведущая Алла Довлатова, которая живет в ЖК "Алые Паруса", рассказала РИА Новости, что не застала момент взрыва, однако почувствовала сильный запах гари. "Слава богу, момент взрыва я не застала. Я примерно в 10 утра шла, спускалась по лестнице, потому что были отключены лифты. Дико шумела вентиляция, пахло гарью. Спустилась вниз. Там полиция, МЧС", - сказала собеседница агентства. Довлатова отметила, что ее дочь вышла из дома в 9 утра, сама же телеведущая – в 10 утра, в этот промежуток и случился взрыв. По словам актрисы, правоохранители сказали, что до вечера не будут впускать жильцов ЖК. "Я спросила их, они сказали, что не надо возвращаться сюда до вечера", - добавила она. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Мощность взрывного устройства, по предварительной информации, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
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происшествия, москва, алла довлатова, взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Москва, Алла Довлатова, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
Довлатова, живущая в ЖК "Алые паруса", рассказала о взрыве

Довлатова не застала момент взрыва в "Алых парусах", но почувствовала запах гари

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлла Довлатова
Алла Довлатова - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Алла Довлатова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Актриса и телеведущая Алла Довлатова, которая живет в ЖК "Алые Паруса", рассказала РИА Новости, что не застала момент взрыва, однако почувствовала сильный запах гари.
"Слава богу, момент взрыва я не застала. Я примерно в 10 утра шла, спускалась по лестнице, потому что были отключены лифты. Дико шумела вентиляция, пахло гарью. Спустилась вниз. Там полиция, МЧС", - сказала собеседница агентства.
Довлатова отметила, что ее дочь вышла из дома в 9 утра, сама же телеведущая – в 10 утра, в этот промежуток и случился взрыв.
По словам актрисы, правоохранители сказали, что до вечера не будут впускать жильцов ЖК. "Я спросила их, они сказали, что не надо возвращаться сюда до вечера", - добавила она.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Мощность взрывного устройства, по предварительной информации, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Видео с места взрыва в Алых парусах. Кадры СК России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы
11:33
 
ПроисшествияМоскваАлла ДовлатоваВзрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
 
 
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