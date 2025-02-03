https://ria.ru/20250203/vzryv-1997043571.html

Довлатова, живущая в ЖК "Алые паруса", рассказала о взрыве

Довлатова, живущая в ЖК "Алые паруса", рассказала о взрыве - РИА Новости, 03.02.2025

Довлатова, живущая в ЖК "Алые паруса", рассказала о взрыве

Актриса и телеведущая Алла Довлатова, которая живет в ЖК "Алые Паруса", рассказала РИА Новости, что не застала момент взрыва, однако почувствовала сильный запах РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:41:00+03:00

2025-02-03T13:41:00+03:00

2025-02-03T13:46:00+03:00

происшествия

москва

алла довлатова

взрыв в жк "алые паруса" в москве

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Актриса и телеведущая Алла Довлатова, которая живет в ЖК "Алые Паруса", рассказала РИА Новости, что не застала момент взрыва, однако почувствовала сильный запах гари. "Слава богу, момент взрыва я не застала. Я примерно в 10 утра шла, спускалась по лестнице, потому что были отключены лифты. Дико шумела вентиляция, пахло гарью. Спустилась вниз. Там полиция, МЧС", - сказала собеседница агентства. Довлатова отметила, что ее дочь вышла из дома в 9 утра, сама же телеведущая – в 10 утра, в этот промежуток и случился взрыв. По словам актрисы, правоохранители сказали, что до вечера не будут впускать жильцов ЖК. "Я спросила их, они сказали, что не надо возвращаться сюда до вечера", - добавила она. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Мощность взрывного устройства, по предварительной информации, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

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