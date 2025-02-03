https://ria.ru/20250203/vzryv-1997031987.html

СК ищет причастного к взрыву в ЖК "Алые паруса"

СК ищет причастного к взрыву в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025

СК ищет причастного к взрыву в ЖК "Алые паруса"

После взрыва в доме на северо-западе Москвы осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, ведет поиск причастного к совершению преступления,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:59:00+03:00

2025-02-03T12:59:00+03:00

2025-02-03T13:00:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в жк "алые паруса" в москве

жк "алые паруса"

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. После взрыва в доме на северо-западе Москвы осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, ведет поиск причастного к совершению преступления, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В настоящее время осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления", - говорится в сообщении. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный депздрав подтвердил гибель одного человека, состояние четверых пострадавших оценивалось как тяжелое.

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Ольга Фомченкова

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