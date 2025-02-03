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СК ищет причастного к взрыву в ЖК "Алые паруса"
СК ищет причастного к взрыву в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025
СК ищет причастного к взрыву в ЖК "Алые паруса"
После взрыва в доме на северо-западе Москвы осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, ведет поиск причастного к совершению преступления,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:59:00+03:00
2025-02-03T12:59:00+03:00
2025-02-03T13:00:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
жк "алые паруса"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. После взрыва в доме на северо-западе Москвы осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, ведет поиск причастного к совершению преступления, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В настоящее время осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления", - говорится в сообщении. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный депздрав подтвердил гибель одного человека, состояние четверых пострадавших оценивалось как тяжелое.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве, жк "алые паруса"
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, ЖК "Алые паруса"
СК ищет причастного к взрыву в ЖК "Алые паруса"
СК проводит проверку и ищет причастного к взрыву в доме на северо-западе Москвы