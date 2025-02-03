https://ria.ru/20250203/vzryv-1997024826.html
Экстренные службы рассказали о повреждениях в ЖК "Алые паруса" при взрыве
Экстренные службы рассказали о повреждениях в ЖК "Алые паруса" при взрыве - РИА Новости, 03.02.2025
Экстренные службы рассказали о повреждениях в ЖК "Алые паруса" при взрыве
Несущие конструкции дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы при взрыве не пострадали, повреждены входные двери, все остекление и стены в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:39:00+03:00
2025-02-03T12:39:00+03:00
2025-02-03T12:39:00+03:00
происшествия
москва
взрыв в жк "алые паруса" в москве
жк "алые паруса"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Несущие конструкции дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы при взрыве не пострадали, повреждены входные двери, все остекление и стены в холле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Несущие конструкции не повреждены", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при взрыве повреждены все остекление в холле и стены, а также входные двери и четыре лифта. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный депздрав подтвердил гибель одного человека, состояние четверых пострадавших оценивалось как тяжелое.
https://ria.ru/20250203/vzryv-1996999945.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, взрыв в жк "алые паруса" в москве, жк "алые паруса"
Происшествия, Москва, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, ЖК "Алые паруса"
Экстренные службы рассказали о повреждениях в ЖК "Алые паруса" при взрыве
Несущие конструкции дома в ЖК "Алые паруса" в Москве не пострадали при взрыве
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Несущие конструкции дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы при взрыве не пострадали, повреждены входные двери, все остекление и стены в холле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Несущие конструкции не повреждены", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при взрыве повреждены все остекление в холле и стены, а также входные двери и четыре лифта.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный депздрав подтвердил гибель одного человека, состояние четверых пострадавших оценивалось как тяжелое.