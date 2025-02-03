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Основатель батальона в Донбассе пострадал при ЧП на северо-западе Москвы
Основатель батальона в Донбассе пострадал при ЧП на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025
Основатель батальона в Донбассе пострадал при ЧП на северо-западе Москвы
Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, который мог пострадать при взрыве в ЖК "Алые паруса", жив, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:01:00+03:00
2025-02-03T12:01:00+03:00
2025-02-03T16:03:00+03:00
происшествия
донбасс
москва
жк "алые паруса"
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
армен саркисян (днр)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, который мог пострадать при взрыве в ЖК "Алые паруса", жив, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Саркисян жив", - сказал собеседник агентства. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Донбасс, Москва, ЖК "Алые паруса", Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Армен Саркисян (ДНР)
Основатель батальона в Донбассе пострадал при ЧП на северо-западе Москвы
Основатель батальона в Донбассе Саркисян выжил после взрыва в ЖК "Алые паруса"