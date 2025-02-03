Рейтинг@Mail.ru
Основатель батальона в Донбассе пострадал при ЧП на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 03.02.2025 (обновлено: 16:03 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997009753.html
Основатель батальона в Донбассе пострадал при ЧП на северо-западе Москвы
Основатель батальона в Донбассе пострадал при ЧП на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025
Основатель батальона в Донбассе пострадал при ЧП на северо-западе Москвы
Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, который мог пострадать при взрыве в ЖК "Алые паруса", жив, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:01:00+03:00
2025-02-03T16:03:00+03:00
происшествия
донбасс
москва
жк "алые паруса"
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
армен саркисян (днр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996999718_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_9903145a685fd92de8367433e9b02e93.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, который мог пострадать при взрыве в ЖК "Алые паруса", жив, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Саркисян жив", - сказал собеседник агентства. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20250203/vzryv-1996999945.html
донбасс
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996999718_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_26c53cee334e06a5ad2a6d09e95f25b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донбасс, москва, жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве, армен саркисян (днр)
Происшествия, Донбасс, Москва, ЖК "Алые паруса", Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Армен Саркисян (ДНР)
Основатель батальона в Донбассе пострадал при ЧП на северо-западе Москвы

Основатель батальона в Донбассе Саркисян выжил после взрыва в ЖК "Алые паруса"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, который мог пострадать при взрыве в ЖК "Алые паруса", жив, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Саркисян жив", - сказал собеседник агентства.
Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
Видео с места взрыва в Алых парусах. Кадры СК России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы
11:33
 
ПроисшествияДонбассМоскваЖК "Алые паруса"Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеАрмен Саркисян (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала