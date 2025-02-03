https://ria.ru/20250203/vzryv-1997009753.html

Основатель батальона в Донбассе пострадал при ЧП на северо-западе Москвы

Основатель батальона в Донбассе пострадал при ЧП на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025

Основатель батальона в Донбассе пострадал при ЧП на северо-западе Москвы

Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, который мог пострадать при взрыве в ЖК "Алые паруса", жив, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:01:00+03:00

2025-02-03T12:01:00+03:00

2025-02-03T16:03:00+03:00

происшествия

донбасс

москва

жк "алые паруса"

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в жк "алые паруса" в москве

армен саркисян (днр)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, который мог пострадать при взрыве в ЖК "Алые паруса", жив, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Саркисян жив", - сказал собеседник агентства. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

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донбасс

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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