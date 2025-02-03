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МВД подтвердило гибель одного человека при взрыве в "Алых парусах"
МВД подтвердило гибель одного человека при взрыве в "Алых парусах" - РИА Новости, 03.02.2025
МВД подтвердило гибель одного человека при взрыве в "Алых парусах"
Один человек погиб, четверо получили ранения при взрыве Авиационной улице в Москве, сообщил московский главк МВД России в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:57:00+03:00
2025-02-03T11:57:00+03:00
2025-02-03T16:03:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
армен саркисян (днр)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили ранения при взрыве Авиационной улице в Москве, сообщил московский главк МВД России в Telegram-канале МВД Медиа."Сегодня в полицию поступило сообщение об инциденте в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Обнаружены повреждения остекления фойе первого этажа, а также задымление. По имеющейся информации, один гражданин погиб, четыре человека получили телесные повреждения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.Сейчас на месте инцидента работают специалисты, также к работе, устанавливаются все детали ЧП.Как сообщили в правоохранительных органах в беседе с РИА Новости, при взрыве пострадал основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. Он находится в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), взрыв в жк "алые паруса" в москве, армен саркисян (днр)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Армен Саркисян (ДНР)
МВД подтвердило гибель одного человека при взрыве в "Алых парусах"
МВД: один человек погиб и четверо пострадали при взрыве в "Алых парусах"