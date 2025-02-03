Рейтинг@Mail.ru
МВД подтвердило гибель одного человека при взрыве в "Алых парусах" - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 03.02.2025 (обновлено: 16:03 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997007909.html
МВД подтвердило гибель одного человека при взрыве в "Алых парусах"
МВД подтвердило гибель одного человека при взрыве в "Алых парусах" - РИА Новости, 03.02.2025
МВД подтвердило гибель одного человека при взрыве в "Алых парусах"
Один человек погиб, четверо получили ранения при взрыве Авиационной улице в Москве, сообщил московский главк МВД России в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:57:00+03:00
2025-02-03T16:03:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
армен саркисян (днр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997006228_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_86ec819cccefd9d21bf64d6f9ab16fe5.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили ранения при взрыве Авиационной улице в Москве, сообщил московский главк МВД России в Telegram-канале МВД Медиа."Сегодня в полицию поступило сообщение об инциденте в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Обнаружены повреждения остекления фойе первого этажа, а также задымление. По имеющейся информации, один гражданин погиб, четыре человека получили телесные повреждения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.Сейчас на месте инцидента работают специалисты, также к работе, устанавливаются все детали ЧП.Как сообщили в правоохранительных органах в беседе с РИА Новости, при взрыве пострадал основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. Он находится в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу.
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997003684.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997006228_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a9e8205d71824fe6baba98e3605dc574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), взрыв в жк "алые паруса" в москве, армен саркисян (днр)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Армен Саркисян (ДНР)
МВД подтвердило гибель одного человека при взрыве в "Алых парусах"

МВД: один человек погиб и четверо пострадали при взрыве в "Алых парусах"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
На месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили ранения при взрыве Авиационной улице в Москве, сообщил московский главк МВД России в Telegram-канале МВД Медиа.
"Сегодня в полицию поступило сообщение об инциденте в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Обнаружены повреждения остекления фойе первого этажа, а также задымление. По имеющейся информации, один гражданин погиб, четыре человека получили телесные повреждения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте инцидента работают специалисты, также к работе, устанавливаются все детали ЧП.
Как сообщили в правоохранительных органах в беседе с РИА Новости, при взрыве пострадал основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. Он находится в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу.
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Мощность взрывчатки в "Алых парусах" составила 300 граммов тротила
11:43
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеАрмен Саркисян (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала