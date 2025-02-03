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Вертолет МАЦ покинул территорию ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025
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11:44 03.02.2025 (обновлено: 11:45 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997005006.html
Вертолет МАЦ покинул территорию ЖК "Алые паруса"
Вертолет МАЦ покинул территорию ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025
Вертолет МАЦ покинул территорию ЖК "Алые паруса"
Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) покинул территорию рядом с ЖК "Алые паруса", не забрав ни одного пострадавшего, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:44:00+03:00
2025-02-03T11:45:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) покинул территорию рядом с ЖК "Алые паруса", не забрав ни одного пострадавшего, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Вертолет МАЦ, обычной использующийся для эвакуации пострадавших, улетел в 11.24, никого не забрав. Он простоял за территорией ЖК около получаса. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
Вертолет МАЦ покинул территорию ЖК "Алые паруса"

Вертолет МАЦ покинул территорию рядом с ЖК "Алые паруса" без пострадавших

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВертолет спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
Вертолет спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вертолет спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) покинул территорию рядом с ЖК "Алые паруса", не забрав ни одного пострадавшего, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Вертолет МАЦ, обычной использующийся для эвакуации пострадавших, улетел в 11.24, никого не забрав. Он простоял за территорией ЖК около получаса.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы.
Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
Обстановка в ЖК Алые паруса, где утром 3 февраля прогремел взрыв. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы
10:35
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
 
 
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