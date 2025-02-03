https://ria.ru/20250203/vzryv-1997005006.html

Вертолет МАЦ покинул территорию ЖК "Алые паруса"

Вертолет МАЦ покинул территорию ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025

Вертолет МАЦ покинул территорию ЖК "Алые паруса"

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) покинул территорию рядом с ЖК "Алые паруса", не забрав ни одного пострадавшего, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:44:00+03:00

2025-02-03T11:44:00+03:00

2025-02-03T11:45:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в жк "алые паруса" в москве

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) покинул территорию рядом с ЖК "Алые паруса", не забрав ни одного пострадавшего, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Вертолет МАЦ, обычной использующийся для эвакуации пострадавших, улетел в 11.24, никого не забрав. Он простоял за территорией ЖК около получаса. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1996976868.html

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