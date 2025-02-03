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Мощность взрывчатки в "Алых парусах" составила 300 граммов тротила - РИА Новости, 03.02.2025
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11:43 03.02.2025 (обновлено: 11:44 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997003684.html
Мощность взрывчатки в "Алых парусах" составила 300 граммов тротила
Мощность взрывчатки в "Алых парусах" составила 300 граммов тротила - РИА Новости, 03.02.2025
Мощность взрывчатки в "Алых парусах" составила 300 граммов тротила
Мощность взрывного устройства в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, по предварительной информации, составила около 300 граммов в тротиловом... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:43:00+03:00
2025-02-03T11:44:00+03:00
происшествия
москва
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мощность взрывного устройства в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, по предварительной информации, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительная мощность взрывного устройства - порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что следователи и специалисты коммунального хозяйства продолжают проверку поврежденных взрывом лифтов. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы.
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происшествия, москва, взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Москва, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
Мощность взрывчатки в "Алых парусах" составила 300 граммов тротила

Мощность взрывного устройства в "Алых парусах" составила 300 граммов тротила

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мощность взрывного устройства в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, по предварительной информации, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительная мощность взрывного устройства - порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что следователи и специалисты коммунального хозяйства продолжают проверку поврежденных взрывом лифтов.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы.
Видео с места взрыва в Алых парусах. Кадры СК России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
При взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве погиб один человек
10:38
 
ПроисшествияМоскваВзрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
 
 
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