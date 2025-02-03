https://ria.ru/20250203/vzryv-1997003684.html

Мощность взрывчатки в "Алых парусах" составила 300 граммов тротила

Мощность взрывчатки в "Алых парусах" составила 300 граммов тротила - РИА Новости, 03.02.2025

Мощность взрывчатки в "Алых парусах" составила 300 граммов тротила

Мощность взрывного устройства в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, по предварительной информации, составила около 300 граммов в тротиловом... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:43:00+03:00

2025-02-03T11:43:00+03:00

2025-02-03T11:44:00+03:00

происшествия

москва

взрыв в жк "алые паруса" в москве

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мощность взрывного устройства в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, по предварительной информации, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительная мощность взрывного устройства - порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что следователи и специалисты коммунального хозяйства продолжают проверку поврежденных взрывом лифтов. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1996978004.html

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