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Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025
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11:33 03.02.2025 (обновлено: 11:54 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1996999945.html
Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы
Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025
Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы
Столичный главк СК России в Telegram-канале опубликовал видео с места происшествия в столичном ЖК "Алые паруса". РИА Новости, 03.02.2025
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происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
жк "алые паруса"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Столичный главк СК России в Telegram-канале опубликовал видео с места происшествия в столичном ЖК "Алые паруса". На кадрах показан холл подъезда жилого дома, поврежденный в результате инцидента. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
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россия
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4.7
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Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России
Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве, жк "алые паруса"
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, ЖК "Алые паруса"
Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы

СК опубликовал видео с места взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Столичный главк СК России в Telegram-канале опубликовал видео с места происшествия в столичном ЖК "Алые паруса".
На кадрах показан холл подъезда жилого дома, поврежденный в результате инцидента.
Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
Обстановка в ЖК Алые паруса, где утром 3 февраля прогремел взрыв. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы
10:35
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеЖК "Алые паруса"
 
 
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