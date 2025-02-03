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Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы
Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025
Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы
Столичный главк СК России в Telegram-канале опубликовал видео с места происшествия в столичном ЖК "Алые паруса". РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:33:00+03:00
2025-02-03T11:33:00+03:00
2025-02-03T11:54:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
жк "алые паруса"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Столичный главк СК России в Telegram-канале опубликовал видео с места происшествия в столичном ЖК "Алые паруса". На кадрах показан холл подъезда жилого дома, поврежденный в результате инцидента. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
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Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России
Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России.
2025-02-03T11:33
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PT0M08S
РИА Новости
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве, жк "алые паруса"
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, ЖК "Алые паруса"
Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы
СК опубликовал видео с места взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве