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Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы

Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025

Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы

Столичный главк СК России в Telegram-канале опубликовал видео с места происшествия в столичном ЖК "Алые паруса". РИА Новости, 03.02.2025

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происшествия

россия

москва

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жк "алые паруса"

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Столичный главк СК России в Telegram-канале опубликовал видео с места происшествия в столичном ЖК "Алые паруса". На кадрах показан холл подъезда жилого дома, поврежденный в результате инцидента. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России. 2025-02-03T11:33 true PT0M08S

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Ольга Фомченкова

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