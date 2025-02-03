https://ria.ru/20250203/vzryv-1996999297.html

При взрыве в ЖК "Алые паруса" повредились четыре лифта

При взрыве в ЖК "Алые паруса" повредились четыре лифта - РИА Новости, 03.02.2025

При взрыве в ЖК "Алые паруса" повредились четыре лифта

Четыре лифта получили повреждения при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:31:00+03:00

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2025-02-03T11:33:00+03:00

взрыв в жк "алые паруса" в москве

происшествия

москва

жк "алые паруса"

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Четыре лифта получили повреждения при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, взрывом в холле повреждены четыре лифта", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что спасатели завершили работу на месте происшествия.Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

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