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При взрыве в ЖК "Алые паруса" повредились четыре лифта
При взрыве в ЖК "Алые паруса" повредились четыре лифта - РИА Новости, 03.02.2025
При взрыве в ЖК "Алые паруса" повредились четыре лифта
Четыре лифта получили повреждения при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:31:00+03:00
2025-02-03T11:31:00+03:00
2025-02-03T11:33:00+03:00
взрыв в жк "алые паруса" в москве
происшествия
москва
жк "алые паруса"
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Четыре лифта получили повреждения при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, взрывом в холле повреждены четыре лифта", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что спасатели завершили работу на месте происшествия.Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
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взрыв в жк "алые паруса" в москве, происшествия, москва, жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф)
Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Происшествия, Москва, ЖК "Алые паруса", Следственный комитет России (СК РФ)
При взрыве в ЖК "Алые паруса" повредились четыре лифта
Четыре лифта получили повреждения при взрыве в "Алых парусах"