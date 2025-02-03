Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в ЖК "Алые паруса" повредились четыре лифта - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 03.02.2025 (обновлено: 11:33 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1996999297.html
При взрыве в ЖК "Алые паруса" повредились четыре лифта
При взрыве в ЖК "Алые паруса" повредились четыре лифта - РИА Новости, 03.02.2025
При взрыве в ЖК "Алые паруса" повредились четыре лифта
Четыре лифта получили повреждения при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:31:00+03:00
2025-02-03T11:33:00+03:00
взрыв в жк "алые паруса" в москве
происшествия
москва
жк "алые паруса"
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996996672_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_113f6b1af987b2f4b9272cf3423706d9.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Четыре лифта получили повреждения при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, взрывом в холле повреждены четыре лифта", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что спасатели завершили работу на месте происшествия.Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20250203/vzryv-1996976868.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996996672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_844265789622b6b3cdca83719b238fb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
взрыв в жк "алые паруса" в москве, происшествия, москва, жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф)
Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Происшествия, Москва, ЖК "Алые паруса", Следственный комитет России (СК РФ)
При взрыве в ЖК "Алые паруса" повредились четыре лифта

Четыре лифта получили повреждения при взрыве в "Алых парусах"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Алые паруса"
Жилой комплекс Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Жилой комплекс "Алые паруса" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Четыре лифта получили повреждения при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По предварительной информации, взрывом в холле повреждены четыре лифта", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели завершили работу на месте происшествия.
Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
Обстановка в ЖК Алые паруса, где утром 3 февраля прогремел взрыв. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы
10:35
 
Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеПроисшествияМоскваЖК "Алые паруса"Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала