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Состояние пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" тяжелое
Состояние пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" тяжелое - РИА Новости, 03.02.2025
Состояние пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" тяжелое
Состояние четырех пострадавших в ЖК "Алые паруса" в Москве, где произошел взрыв, оценивается как тяжелое, они госпитализированы в многопрофильные стационары,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:20:00+03:00
2025-02-03T11:20:00+03:00
2025-02-03T11:27:00+03:00
москва
жк "алые паруса"
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Состояние четырех пострадавших в ЖК "Алые паруса" в Москве, где произошел взрыв, оценивается как тяжелое, они госпитализированы в многопрофильные стационары, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы."На место происшествия незамедлительно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и несколько машин скорой. Предварительно в результате пострадало 4 человека, их состояние оценивается как тяжелое", - рассказали в пресс-службе.Там добавили, что в настоящее время они госпитализированы в многопрофильные стационары, проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, оказывается необходимая медицинская помощь.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы.Столичный главк СК сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Руководитель столичного главка СК РФ Андрей Стрижов выехал на место инцидента.
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москва, жк "алые паруса", взрыв в жк "алые паруса" в москве, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, ЖК "Алые паруса", Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Состояние пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" тяжелое
Состояние четырех пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" тяжелое