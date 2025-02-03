https://ria.ru/20250203/vzryv-1996996092.html

Состояние пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" тяжелое

Состояние пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" тяжелое - РИА Новости, 03.02.2025

Состояние пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" тяжелое

Состояние четырех пострадавших в ЖК "Алые паруса" в Москве, где произошел взрыв, оценивается как тяжелое, они госпитализированы в многопрофильные стационары,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:20:00+03:00

2025-02-03T11:20:00+03:00

2025-02-03T11:27:00+03:00

москва

жк "алые паруса"

взрыв в жк "алые паруса" в москве

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996982311_0:215:960:755_1920x0_80_0_0_9d8532fe2996a25bd743a11fa11e241c.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Состояние четырех пострадавших в ЖК "Алые паруса" в Москве, где произошел взрыв, оценивается как тяжелое, они госпитализированы в многопрофильные стационары, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы."На место происшествия незамедлительно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и несколько машин скорой. Предварительно в результате пострадало 4 человека, их состояние оценивается как тяжелое", - рассказали в пресс-службе.Там добавили, что в настоящее время они госпитализированы в многопрофильные стационары, проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, оказывается необходимая медицинская помощь.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы.Столичный главк СК сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Руководитель столичного главка СК РФ Андрей Стрижов выехал на место инцидента.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1996989865.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, жк "алые паруса", взрыв в жк "алые паруса" в москве, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)