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Состояние пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" тяжелое - РИА Новости, 03.02.2025
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11:20 03.02.2025 (обновлено: 11:27 03.02.2025)
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Состояние пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" тяжелое
Состояние пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" тяжелое - РИА Новости, 03.02.2025
Состояние пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" тяжелое
Состояние четырех пострадавших в ЖК "Алые паруса" в Москве, где произошел взрыв, оценивается как тяжелое, они госпитализированы в многопрофильные стационары,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:20:00+03:00
2025-02-03T11:27:00+03:00
москва
жк "алые паруса"
взрыв в жк "алые паруса" в москве
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Состояние четырех пострадавших в ЖК "Алые паруса" в Москве, где произошел взрыв, оценивается как тяжелое, они госпитализированы в многопрофильные стационары, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы."На место происшествия незамедлительно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и несколько машин скорой. Предварительно в результате пострадало 4 человека, их состояние оценивается как тяжелое", - рассказали в пресс-службе.Там добавили, что в настоящее время они госпитализированы в многопрофильные стационары, проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, оказывается необходимая медицинская помощь.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы.Столичный главк СК сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Руководитель столичного главка СК РФ Андрей Стрижов выехал на место инцидента.
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москва, жк "алые паруса", взрыв в жк "алые паруса" в москве, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, ЖК "Алые паруса", Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Состояние пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" тяжелое

Состояние четырех пострадавших при взрыве в ЖК "Алые паруса" тяжелое

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОбстановка в ЖК "Алые паруса", где утром 3 февраля прогремел взрыв
Обстановка в ЖК Алые паруса, где утром 3 февраля прогремел взрыв - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Обстановка в ЖК "Алые паруса", где утром 3 февраля прогремел взрыв
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Состояние четырех пострадавших в ЖК "Алые паруса" в Москве, где произошел взрыв, оценивается как тяжелое, они госпитализированы в многопрофильные стационары, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
"На место происшествия незамедлительно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и несколько машин скорой. Предварительно в результате пострадало 4 человека, их состояние оценивается как тяжелое", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в настоящее время они госпитализированы в многопрофильные стационары, проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы.
Столичный главк СК сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Руководитель столичного главка СК РФ Андрей Стрижов выехал на место инцидента.
Сотрудники правоохранительных органов в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Управляющая компания "Алых парусов" отказалась комментировать взрыв
11:06
 
МоскваЖК "Алые паруса"Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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