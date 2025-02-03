https://ria.ru/20250203/vzryv-1996989865.html

Управляющая компания "Алых парусов" отказалась комментировать взрыв

Управляющая компания "Алых парусов" отказалась комментировать взрыв - РИА Новости, 03.02.2025

Управляющая компания "Алых парусов" отказалась комментировать взрыв

Управляющая компания, обслуживающая жилой комплекс "Алые паруса", где произошел взрыв, в разговоре с РИА Новости отказалась от комментариев по ЧП. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:06:00+03:00

2025-02-03T11:06:00+03:00

2025-02-03T11:06:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в жк "алые паруса" в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996986782_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b44b9bf7eda1e1b1868afbb675622ac3.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Управляющая компания, обслуживающая жилой комплекс "Алые паруса", где произошел взрыв, в разговоре с РИА Новости отказалась от комментариев по ЧП. "Без комментариев", - сказали в пресс-службе управляющей компании. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1996978004.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве