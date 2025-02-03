Рейтинг@Mail.ru
Управляющая компания "Алых парусов" отказалась комментировать взрыв - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/vzryv-1996989865.html
Управляющая компания "Алых парусов" отказалась комментировать взрыв
Управляющая компания "Алых парусов" отказалась комментировать взрыв - РИА Новости, 03.02.2025
Управляющая компания "Алых парусов" отказалась комментировать взрыв
Управляющая компания, обслуживающая жилой комплекс "Алые паруса", где произошел взрыв, в разговоре с РИА Новости отказалась от комментариев по ЧП. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:06:00+03:00
2025-02-03T11:06:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996986782_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b44b9bf7eda1e1b1868afbb675622ac3.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Управляющая компания, обслуживающая жилой комплекс "Алые паруса", где произошел взрыв, в разговоре с РИА Новости отказалась от комментариев по ЧП. "Без комментариев", - сказали в пресс-службе управляющей компании. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20250203/vzryv-1996978004.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996986782_154:0:1054:675_1920x0_80_0_0_302a2bf00bcb21a38425f39c6c7f95d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
Управляющая компания "Алых парусов" отказалась комментировать взрыв

Управляющая компания, где произошел взрыв, отказалась от комментариев по ЧП

© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники правоохранительных органов в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов в жилом комплексе "Алые паруса"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Управляющая компания, обслуживающая жилой комплекс "Алые паруса", где произошел взрыв, в разговоре с РИА Новости отказалась от комментариев по ЧП.
"Без комментариев", - сказали в пресс-службе управляющей компании.
Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
Видео с места взрыва в Алых парусах. Кадры СК России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
При взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве погиб один человек
10:38
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала