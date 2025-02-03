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Управляющая компания "Алых парусов" отказалась комментировать взрыв
Управляющая компания "Алых парусов" отказалась комментировать взрыв - РИА Новости, 03.02.2025
Управляющая компания "Алых парусов" отказалась комментировать взрыв
Управляющая компания, обслуживающая жилой комплекс "Алые паруса", где произошел взрыв, в разговоре с РИА Новости отказалась от комментариев по ЧП. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:06:00+03:00
2025-02-03T11:06:00+03:00
2025-02-03T11:06:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Управляющая компания, обслуживающая жилой комплекс "Алые паруса", где произошел взрыв, в разговоре с РИА Новости отказалась от комментариев по ЧП. "Без комментариев", - сказали в пресс-службе управляющей компании. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
Управляющая компания "Алых парусов" отказалась комментировать взрыв
Управляющая компания, где произошел взрыв, отказалась от комментариев по ЧП