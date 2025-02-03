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Возле места взрыва в ЖК "Алые паруса" закрыли торговый центр
Возле места взрыва в ЖК "Алые паруса" закрыли торговый центр - РИА Новости, 03.02.2025
Возле места взрыва в ЖК "Алые паруса" закрыли торговый центр
Торговый центр "Щука", находящийся неподалеку от места взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, закрыт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:00:00+03:00
2025-02-03T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Торговый центр "Щука", находящийся неподалеку от места взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, закрыт, передает корреспондент РИА Новости. Двери торгового центра закрыты, несколько десятков посетителей ожидают открытия на улице. Также закрыт вход в торговый центр со стороны метрополитена. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный главк СК сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Руководитель столичного главка СК РФ Андрей Стрижов выехал на место инцидента.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Возле места взрыва в ЖК "Алые паруса" закрыли торговый центр
Возле места взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве закрыли торговый центр "Щука"