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Возле места взрыва в ЖК "Алые паруса" закрыли торговый центр

Возле места взрыва в ЖК "Алые паруса" закрыли торговый центр - РИА Новости, 03.02.2025

Возле места взрыва в ЖК "Алые паруса" закрыли торговый центр

Торговый центр "Щука", находящийся неподалеку от места взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, закрыт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2025

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Торговый центр "Щука", находящийся неподалеку от места взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, закрыт, передает корреспондент РИА Новости. Двери торгового центра закрыты, несколько десятков посетителей ожидают открытия на улице. Также закрыт вход в торговый центр со стороны метрополитена. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный главк СК сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Руководитель столичного главка СК РФ Андрей Стрижов выехал на место инцидента.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)