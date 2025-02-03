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Территорию у ЖК "Алые паруса", где прогремел взрыв, оцепили - РИА Новости, 03.02.2025
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10:46 03.02.2025 (обновлено: 10:54 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1996982008.html
Территорию у ЖК "Алые паруса", где прогремел взрыв, оцепили
Территорию у ЖК "Алые паруса", где прогремел взрыв, оцепили - РИА Новости, 03.02.2025
Территорию у ЖК "Алые паруса", где прогремел взрыв, оцепили
Территорию у дома в ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, оцепили, на месте работают правоохранители, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:46:00+03:00
2025-02-03T10:54:00+03:00
москва
происшествия
жк "алые паруса"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Территорию у дома в ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, оцепили, на месте работают правоохранители, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Придомовая территория сейчас оцеплена, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, возле здания несколько машин МЧС и скорой помощи, а также сотрудники Росгвардии.Как рассказала одна из очевидиц, после взрыва сотрудников организаций, которые расположены в доме, эвакуировали.Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
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Кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве
Кадры корреспондента РИА Новости с места взрыва в Москве: территория оцеплена, работают правоохранители.
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москва, происшествия, жк "алые паруса", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), взрыв в жк "алые паруса" в москве
Москва, Происшествия, ЖК "Алые паруса", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
Территорию у ЖК "Алые паруса", где прогремел взрыв, оцепили

Территорию у ЖК "Алые паруса" оцепили, на месте работают правоохранители

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Территорию у дома в ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, оцепили, на месте работают правоохранители, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Придомовая территория сейчас оцеплена, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, возле здания несколько машин МЧС и скорой помощи, а также сотрудники Росгвардии.
Как рассказала одна из очевидиц, после взрыва сотрудников организаций, которые расположены в доме, эвакуировали.
Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
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МоскваПроисшествияЖК "Алые паруса"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
 
 
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