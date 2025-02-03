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На место взрыва в ЖК "Алые паруса" выехал глава столичного главка СК
На место взрыва в ЖК "Алые паруса" выехал глава столичного главка СК - РИА Новости, 03.02.2025
На место взрыва в ЖК "Алые паруса" выехал глава столичного главка СК
Руководитель столичного главка СК России Андрей Стрижов выехал на место инцидента на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:41:00+03:00
2025-02-03T10:41:00+03:00
2025-02-03T12:41:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
жк "алые паруса"
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Руководитель столичного главка СК России Андрей Стрижов выехал на место инцидента на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что три человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице на северо-западе Москвы, возгорания не последовало. Столичный главк СК сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. "На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Александрович Стрижов", — говорится в сообщении.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), жк "алые паруса"
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), ЖК "Алые паруса"
На место взрыва в ЖК "Алые паруса" выехал глава столичного главка СК
Глава столичного главка СК Стрижов выехал на место взрыва в "Алых парусах"