https://ria.ru/20250203/vzryv-1996979342.html

На место взрыва в ЖК "Алые паруса" выехал глава столичного главка СК

На место взрыва в ЖК "Алые паруса" выехал глава столичного главка СК - РИА Новости, 03.02.2025

На место взрыва в ЖК "Алые паруса" выехал глава столичного главка СК

Руководитель столичного главка СК России Андрей Стрижов выехал на место инцидента на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T10:41:00+03:00

2025-02-03T10:41:00+03:00

2025-02-03T12:41:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

жк "алые паруса"

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Руководитель столичного главка СК России Андрей Стрижов выехал на место инцидента на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что три человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице на северо-западе Москвы, возгорания не последовало. Столичный главк СК сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. "На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Александрович Стрижов", — говорится в сообщении.

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), жк "алые паруса"