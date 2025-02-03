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При взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве погиб один человек - РИА Новости, 03.02.2025
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10:38 03.02.2025 (обновлено: 16:04 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1996978004.html
При взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве погиб один человек
При взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве погиб один человек - РИА Новости, 03.02.2025
При взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве погиб один человек
Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщил РИА... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:38:00+03:00
2025-02-03T16:04:00+03:00
происшествия
москва
жк "алые паруса"
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
армен саркисян (днр)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При взрыве в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице, по уточненной информации, погиб один человек и четверо пострадали", — сказал он.Департамент здравоохранения Москвы подтвердил гибель одного человека. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое, их доставили в многопрофильные клиники, добавили в ведомстве.Некоторые СМИ сообщали, что при взрыве мог пострадать основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, но представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что он жив.По словам собеседника агентства, мощность взрывного устройства, по предварительной оценке, составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.Территорию около дома оцепили, там работают правоохранители, возле здания стоят несколько машин МЧС и скорой помощи и находятся сотрудники Росгвардии. На место прилетел вертолет Московского авиационного центра, обычно использующийся для эвакуации пострадавших, передает корреспондент РИА Новости.Расположенный неподалеку торговый центр "Щука" закрыли, но станция метро "Щукинская" работает штатно.Как рассказала одна из очевидиц, после взрыва из дома эвакуировали сотрудников расположенных там организаций.Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия. Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.На место выехали также руководитель московского управления СК Андрей Стрижов и прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России
Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России.
2025-02-03T10:38
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PT0M08S
Обстановка рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв
Рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, стоят машины пожарных, передает корреспондент РИА Новости. На территорию ЖК зашли спасатели, заехала полиция.
2025-02-03T10:38
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PT0M14S
Кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве
Кадры корреспондента РИА Новости с места взрыва в Москве: территория оцеплена, работают правоохранители.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве, армен саркисян (днр)
Происшествия, Москва, ЖК "Алые паруса", Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Армен Саркисян (ДНР)

При взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве погиб один человек

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При взрыве в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице, по уточненной информации, погиб один человек и четверо пострадали", — сказал он.
Департамент здравоохранения Москвы подтвердил гибель одного человека. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое, их доставили в многопрофильные клиники, добавили в ведомстве.
Некоторые СМИ сообщали, что при взрыве мог пострадать основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, но представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что он жив.
По словам собеседника агентства, мощность взрывного устройства, по предварительной оценке, составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
На месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
Территорию около дома оцепили, там работают правоохранители, возле здания стоят несколько машин МЧС и скорой помощи и находятся сотрудники Росгвардии. На место прилетел вертолет Московского авиационного центра, обычно использующийся для эвакуации пострадавших, передает корреспондент РИА Новости.
Расположенный неподалеку торговый центр "Щука" закрыли, но станция метро "Щукинская" работает штатно.
Как рассказала одна из очевидиц, после взрыва из дома эвакуировали сотрудников расположенных там организаций.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия. Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.
На место выехали также руководитель московского управления СК Андрей Стрижов и прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.
 
ПроисшествияМоскваЖК "Алые паруса"Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеАрмен Саркисян (ДНР)
 
 
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