https://ria.ru/20250203/vzryv-1996976868.html

Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы

Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025

Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы

Один человек погиб, еще четверо пострадали, по уточненной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T10:35:00+03:00

2025-02-03T10:35:00+03:00

2025-02-03T10:50:00+03:00

происшествия

москва

жк "алые паруса"

взрыв в жк "алые паруса" в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996973938_0:482:802:933_1920x0_80_0_0_254fbe41971096a18a5098bd47b29ea9.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по уточненной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При взрыве в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице, по уточненной информации, погиб один человек и четверо пострадали", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия к работе приступила следственно-оперативная группа.Столичный главк СК ранее сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв Рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, стоят машины пожарных, передает корреспондент РИА Новости. На территорию ЖК зашли спасатели, заехала полиция. 2025-02-03T10:35 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, жк "алые паруса", видео, взрыв в жк "алые паруса" в москве