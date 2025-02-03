Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 03.02.2025 (обновлено: 10:50 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1996976868.html
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы
Один человек погиб, еще четверо пострадали, по уточненной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:35:00+03:00
2025-02-03T10:50:00+03:00
происшествия
москва
жк "алые паруса"
взрыв в жк "алые паруса" в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996973938_0:482:802:933_1920x0_80_0_0_254fbe41971096a18a5098bd47b29ea9.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по уточненной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При взрыве в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице, по уточненной информации, погиб один человек и четверо пострадали", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия к работе приступила следственно-оперативная группа.Столичный главк СК ранее сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв
Рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, стоят машины пожарных, передает корреспондент РИА Новости. На территорию ЖК зашли спасатели, заехала полиция.
2025-02-03T10:35
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996973938_0:425:802:1027_1920x0_80_0_0_c4c55b98d4d1de374a1bf9bf34aea625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, жк "алые паруса", видео, взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Москва, ЖК "Алые паруса", Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по уточненной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
2025-02-03T10:35
true
PT0M14S
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы

Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве

Обстановка в ЖК "Алые паруса", где утром 3 февраля прогремел взрыв. Кадр видео очевидца
Обстановка в ЖК Алые паруса, где утром 3 февраля прогремел взрыв. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Обстановка в ЖК "Алые паруса", где утром 3 февраля прогремел взрыв. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по уточненной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"При взрыве в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице, по уточненной информации, погиб один человек и четверо пострадали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия к работе приступила следственно-оперативная группа.
Столичный главк СК ранее сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
 
ПроисшествияМоскваЖК "Алые паруса"Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала