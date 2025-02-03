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Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы
Один человек погиб, еще четверо пострадали, по уточненной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:35:00+03:00
2025-02-03T10:35:00+03:00
2025-02-03T10:50:00+03:00
происшествия
москва
жк "алые паруса"
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по уточненной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При взрыве в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице, по уточненной информации, погиб один человек и четверо пострадали", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия к работе приступила следственно-оперативная группа.Столичный главк СК ранее сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
москва
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Обстановка рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв
Рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, стоят машины пожарных, передает корреспондент РИА Новости. На территорию ЖК зашли спасатели, заехала полиция.
2025-02-03T10:35
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, жк "алые паруса", видео, взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Москва, ЖК "Алые паруса", Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали, по уточненной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
2025-02-03T10:35
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PT0M14S
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве