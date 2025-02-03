https://ria.ru/20250203/vzryv-1996973207.html
На северо-западе Москвы прогремел взрыв
На северо-западе Москвы прогремел взрыв - РИА Новости, 03.02.2025
На северо-западе Москвы прогремел взрыв
Три человека пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:18:00+03:00
2025-02-03T10:18:00+03:00
2025-02-03T10:47:00+03:00
происшествия
москва
жк "алые паруса"
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, произошел взрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице", — сказал он.По словам собеседника агентства, при взрыве пострадали три человека, возгорания не последовало.Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия. На месте находится также прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев. Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.
https://ria.ru/20241221/vzryv-1990552880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, жк "алые паруса"
Происшествия, Москва, ЖК "Алые паруса"
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, произошел взрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса
" на Авиационной улице", — сказал он.
По словам собеседника агентства, при взрыве пострадали три человека, возгорания не последовало.
Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия.
На месте находится также прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев. Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.