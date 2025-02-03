https://ria.ru/20250203/vzryv-1996973207.html

На северо-западе Москвы прогремел взрыв

На северо-западе Москвы прогремел взрыв - РИА Новости, 03.02.2025

На северо-западе Москвы прогремел взрыв

Три человека пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T10:18:00+03:00

2025-02-03T10:18:00+03:00

2025-02-03T10:47:00+03:00

происшествия

москва

жк "алые паруса"

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, произошел взрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице", — сказал он.По словам собеседника агентства, при взрыве пострадали три человека, возгорания не последовало.Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия. На месте находится также прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев. Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.

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москва

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

происшествия, москва, жк "алые паруса"