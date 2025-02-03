https://ria.ru/20250203/vzryv-1996972330.html
На северо-западе Москвы прогремел взрыв
На северо-западе Москвы прогремел взрыв - РИА Новости, 03.02.2025
На северо-западе Москвы прогремел взрыв
Три человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле 29-этажного дома в жилом комплексе "Алые паруса" на... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:15:00+03:00
2025-02-03T10:15:00+03:00
2025-02-03T10:46:00+03:00
происшествия
москва
жк "алые паруса"
взрыв в жк "алые паруса" в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996972001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66fa2d8bc0a19a2eae99945fb320de43.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле 29-этажного дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, произошел взрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, в результате инцидента "пострадали три человека", возгорания не последовало.
https://ria.ru/20250203/ufa-1996972518.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996972001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dadc2409c26b051b72725b61f55edb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, жк "алые паруса", взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Москва, ЖК "Алые паруса", Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
На северо-западе Москвы прогремел взрыв
Три человека пострадали при взрыве в холле дома в ЖК "Алые паруса" в Москве