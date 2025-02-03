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Итоги выборов президента в Белоруссии

Итоги выборов президента в Белоруссии - РИА Новости, 03.02.2025

Итоги выборов президента в Белоруссии

В Белоруссии завершились выборы президента. По информации ЦИК республики, итоговая явка составила 85,69 процента. В выборах участвовали Александр Лукашенко,... РИА Новости, 03.02.2025

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выборы президента белоруссии — 2025

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В Белоруссии завершились выборы президента. По информации ЦИК республики, итоговая явка составила 85,69 процента. В выборах участвовали Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.

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