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Итоги выборов президента в Белоруссии
Итоги выборов президента в Белоруссии - РИА Новости, 03.02.2025
Итоги выборов президента в Белоруссии
В Белоруссии завершились выборы президента. По информации ЦИК республики, итоговая явка составила 85,69 процента. В выборах участвовали Александр Лукашенко,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:30:00+03:00
2025-02-03T15:30:00+03:00
2025-02-03T15:54:00+03:00
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В Белоруссии завершились выборы президента. По информации ЦИК республики, итоговая явка составила 85,69 процента. В выборах участвовали Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, инфографика
Инфографика, В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025