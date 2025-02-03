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ВТО поддержала сотрудничество с США для улучшения международной торговли
ВТО поддержала сотрудничество с США для улучшения международной торговли - РИА Новости, 03.02.2025
ВТО поддержала сотрудничество с США для улучшения международной торговли
Всемирная торговая организация (ВТО) готова сотрудничать с США для улучшения международной торговой системы, заявила в интервью Financial Times генеральный... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:02:00+03:00
2025-02-03T14:02:00+03:00
2025-02-03T14:02:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
канада
мексика
нгози оконджо-ивеала
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
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ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) готова сотрудничать с США для улучшения международной торговой системы, заявила в интервью Financial Times генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. "В отношении новой администрации (США - ред.) мое послание было и остается таким: мы здесь, мы приветствуем вас, мы готовы работать с вами, и мы можем очень продуктивно работать вместе, чтобы улучшить многостороннюю торговую систему", - сказала она. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.
https://ria.ru/20250202/kitay_otvet-1996860226.html
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экономика, цены на нефть, сша, канада, мексика, нгози оконджо-ивеала, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), в мире
Экономика, Цены на нефть, США, Канада, Мексика, Нгози Оконджо-Ивеала, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
ВТО поддержала сотрудничество с США для улучшения международной торговли
ВТО готова сотрудничать с США для улучшения международной торговой системы