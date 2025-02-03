https://ria.ru/20250203/vto-1997053581.html

ВТО поддержала сотрудничество с США для улучшения международной торговли

ВТО поддержала сотрудничество с США для улучшения международной торговли - РИА Новости, 03.02.2025

ВТО поддержала сотрудничество с США для улучшения международной торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) готова сотрудничать с США для улучшения международной торговой системы, заявила в интервью Financial Times генеральный... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:02:00+03:00

2025-02-03T14:02:00+03:00

2025-02-03T14:02:00+03:00

экономика

цены на нефть

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мексика

нгози оконджо-ивеала

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

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ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) готова сотрудничать с США для улучшения международной торговой системы, заявила в интервью Financial Times генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. "В отношении новой администрации (США - ред.) мое послание было и остается таким: мы здесь, мы приветствуем вас, мы готовы работать с вами, и мы можем очень продуктивно работать вместе, чтобы улучшить многостороннюю торговую систему", - сказала она. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

https://ria.ru/20250202/kitay_otvet-1996860226.html

сша

канада

мексика

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экономика, цены на нефть, сша, канада, мексика, нгози оконджо-ивеала, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), в мире