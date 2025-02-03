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ВТО поддержала сотрудничество с США для улучшения международной торговли - РИА Новости, 03.02.2025
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14:02 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/vto-1997053581.html
ВТО поддержала сотрудничество с США для улучшения международной торговли
ВТО поддержала сотрудничество с США для улучшения международной торговли - РИА Новости, 03.02.2025
ВТО поддержала сотрудничество с США для улучшения международной торговли
Всемирная торговая организация (ВТО) готова сотрудничать с США для улучшения международной торговой системы, заявила в интервью Financial Times генеральный... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:02:00+03:00
2025-02-03T14:02:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
канада
мексика
нгози оконджо-ивеала
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
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ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) готова сотрудничать с США для улучшения международной торговой системы, заявила в интервью Financial Times генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. "В отношении новой администрации (США - ред.) мое послание было и остается таким: мы здесь, мы приветствуем вас, мы готовы работать с вами, и мы можем очень продуктивно работать вместе, чтобы улучшить многостороннюю торговую систему", - сказала она. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.
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экономика, цены на нефть, сша, канада, мексика, нгози оконджо-ивеала, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), в мире
Экономика, Цены на нефть, США, Канада, Мексика, Нгози Оконджо-Ивеала, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
ВТО поддержала сотрудничество с США для улучшения международной торговли

ВТО готова сотрудничать с США для улучшения международной торговой системы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) готова сотрудничать с США для улучшения международной торговой системы, заявила в интервью Financial Times генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.
"В отношении новой администрации (США - ред.) мое послание было и остается таким: мы здесь, мы приветствуем вас, мы готовы работать с вами, и мы можем очень продуктивно работать вместе, чтобы улучшить многостороннюю торговую систему", - сказала она.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАКанадаМексикаНгози Оконджо-ИвеалаДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
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