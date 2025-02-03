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Ганчев пообещал наказать военных ВСУ за преступления против мирных жителей
Ганчев пообещал наказать военных ВСУ за преступления против мирных жителей - РИА Новости, 03.02.2025
Ганчев пообещал наказать военных ВСУ за преступления против мирных жителей
Украинские военные, совершившие преступления против мирных жителей Харьковской области, понесут наказание, свидетельства их зверств накапливаются, заявил в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:16:00+03:00
2025-02-03T14:16:00+03:00
2025-02-03T14:19:00+03:00
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Украинские военные, совершившие преступления против мирных жителей Харьковской области, понесут наказание, свидетельства их зверств накапливаются, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Ранее Ганчев сообщил РИА Новости, что жители харьковский сел сообщают о случаях мародерства и издевательствах со стороны западных наемников в рядах украинской армии."У нас есть центр фиксации преступлений киевского режима, УВД Харьковской области. Мы все эти преступления сейчас расследовать не можем, у нас нет специального уполномоченного органа, но мы уверены, что все эти материалы, которые сейчас мы накапливаем, потом станут поводом для возбуждения, приобщения к уже возбужденным делам. Я думаю, все виновные понесут наказание", - сказал Ганчев.По его словам, преступления не останутся "незамеченными".
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харьковская область, вооруженные силы украины, виталий ганчев
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев
Ганчев пообещал наказать военных ВСУ за преступления против мирных жителей
Ганчев: военных ВСУ накажут за преступления против мирных в Харьковской области