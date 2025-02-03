https://ria.ru/20250203/vsu-1997018767.html

ВСУ за сутки потеряли свыше 150 боевиков в зоне действия "Востока"

ВСУ за сутки потеряли свыше 150 боевиков в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 03.02.2025

ВСУ за сутки потеряли свыше 150 боевиков в зоне действия "Востока"

Украинские формирования потеряли за сутки в зоне действия группировки войск "Восток" свыше 150 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:18:00+03:00

2025-02-03T12:18:00+03:00

2025-02-03T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

франция

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки в зоне действия группировки войск "Восток" свыше 150 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Бурлацкое, Новоселка, Веселое, Новополь и Днепроэнергия Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250203/kupjansk-1996953993.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)