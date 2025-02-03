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ВСУ за сутки потеряли свыше 150 боевиков в зоне действия "Востока"
ВСУ за сутки потеряли свыше 150 боевиков в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 03.02.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 150 боевиков в зоне действия "Востока"
Украинские формирования потеряли за сутки в зоне действия группировки войск "Восток" свыше 150 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:18:00+03:00
2025-02-03T12:18:00+03:00
2025-02-03T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
франция
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки в зоне действия группировки войск "Восток" свыше 150 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Бурлацкое, Новоселка, Веселое, Новополь и Днепроэнергия Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250203/kupjansk-1996953993.html
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франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Франция, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли свыше 150 боевиков в зоне действия "Востока"
МО: ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действия "Востока"