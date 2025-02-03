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ВОЗ начала первое испытание вакцины против Эболы в Уганде - РИА Новости, 03.02.2025
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20:33 03.02.2025 (обновлено: 20:47 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/voz-1997184680.html
ВОЗ начала первое испытание вакцины против Эболы в Уганде
ВОЗ начала первое испытание вакцины против Эболы в Уганде - РИА Новости, 03.02.2025
ВОЗ начала первое испытание вакцины против Эболы в Уганде
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник начала первое испытание вакцины против вируса Эбола в Уганде, говорится в заявлении организации в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T20:33:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 3 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник начала первое испытание вакцины против вируса Эбола в Уганде, говорится в заявлении организации в соцсети X."Сегодня ВОЗ и партнеры в Уганде приступили к первому в истории испытанию вакцины-кандидата против суданского штампа вируса Эбола. Если вакцина-кандидат окажется эффективной, она в будущем потенциально поможет положить конец продолжающейся вспышке и защитить группы населения, подверженные риску", - сказано в публикации.Ранее действующий постоянный секретарь министерства здравоохранения Уганды Диана Антвин сообщила, что случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в столице страны - городе Кампала.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
https://ria.ru/20241109/marburg-1982840166.html
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в мире, уганда, воз
В мире, Уганда, ВОЗ
ВОЗ начала первое испытание вакцины против Эболы в Уганде

ВОЗ заявила о начале первого испытания вакцины против вируса Эбола в Уганде

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник начала первое испытание вакцины против вируса Эбола в Уганде, говорится в заявлении организации в соцсети X.
"Сегодня ВОЗ и партнеры в Уганде приступили к первому в истории испытанию вакцины-кандидата против суданского штампа вируса Эбола. Если вакцина-кандидат окажется эффективной, она в будущем потенциально поможет положить конец продолжающейся вспышке и защитить группы населения, подверженные риску", - сказано в публикации.
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Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
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