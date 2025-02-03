https://ria.ru/20250203/voz-1997184680.html

ВОЗ начала первое испытание вакцины против Эболы в Уганде

ВОЗ начала первое испытание вакцины против Эболы в Уганде - РИА Новости, 03.02.2025

ВОЗ начала первое испытание вакцины против Эболы в Уганде

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник начала первое испытание вакцины против вируса Эбола в Уганде, говорится в заявлении организации в... РИА Новости, 03.02.2025

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ЖЕНЕВА, 3 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник начала первое испытание вакцины против вируса Эбола в Уганде, говорится в заявлении организации в соцсети X."Сегодня ВОЗ и партнеры в Уганде приступили к первому в истории испытанию вакцины-кандидата против суданского штампа вируса Эбола. Если вакцина-кандидат окажется эффективной, она в будущем потенциально поможет положить конец продолжающейся вспышке и защитить группы населения, подверженные риску", - сказано в публикации.Ранее действующий постоянный секретарь министерства здравоохранения Уганды Диана Антвин сообщила, что случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в столице страны - городе Кампала.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.

https://ria.ru/20241109/marburg-1982840166.html

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