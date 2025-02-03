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Глава ВОЗ заявил о снижении зависимости организации от США - РИА Новости, 03.02.2025
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15:59 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/voz-1997118649.html
Глава ВОЗ заявил о снижении зависимости организации от США
Глава ВОЗ заявил о снижении зависимости организации от США - РИА Новости, 03.02.2025
Глава ВОЗ заявил о снижении зависимости организации от США
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предпринимает шаги по снижению бремени финансирования организации со стороны ее исторических доноров, таких как США, РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:59:00+03:00
2025-02-03T15:59:00+03:00
сша
тедрос адханом гебрейесус
дональд трамп
воз
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ЖЕНЕВА, 3 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предпринимает шаги по снижению бремени финансирования организации со стороны ее исторических доноров, таких как США, заявил на 156-й сессии исполнительного комитета организации глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. "На прошлой неделе Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам исполнительного совета рекомендовал увеличить размер начисленных взносов на следующие 20%, и мы просим правление одобрить эту рекомендацию. Это важнейший элемент нашего долгосрочного плана по расширению нашей донорской базы, который в долгосрочной перспективе позволит снизить бремя финансирования для традиционных доноров, включая США", - сказал он.
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сша, тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, воз
США, Тедрос Адханом Гебрейесус, Дональд Трамп, ВОЗ
Глава ВОЗ заявил о снижении зависимости организации от США

Глава ВОЗ Гебрейесус: организация снижает бремя финансирования со стороны США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАдханом Гебрейесус
Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Адханом Гебрейесус. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предпринимает шаги по снижению бремени финансирования организации со стороны ее исторических доноров, таких как США, заявил на 156-й сессии исполнительного комитета организации глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
"На прошлой неделе Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам исполнительного совета рекомендовал увеличить размер начисленных взносов на следующие 20%, и мы просим правление одобрить эту рекомендацию. Это важнейший элемент нашего долгосрочного плана по расширению нашей донорской базы, который в долгосрочной перспективе позволит снизить бремя финансирования для традиционных доноров, включая США", - сказал он.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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СШАТедрос Адханом ГебрейесусДональд ТрампВОЗ
 
 
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