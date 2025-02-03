https://ria.ru/20250203/voz-1997118649.html

Глава ВОЗ заявил о снижении зависимости организации от США

Глава ВОЗ заявил о снижении зависимости организации от США - РИА Новости, 03.02.2025

Глава ВОЗ заявил о снижении зависимости организации от США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предпринимает шаги по снижению бремени финансирования организации со стороны ее исторических доноров, таких как США, РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:59:00+03:00

2025-02-03T15:59:00+03:00

2025-02-03T15:59:00+03:00

сша

тедрос адханом гебрейесус

дональд трамп

воз

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ЖЕНЕВА, 3 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предпринимает шаги по снижению бремени финансирования организации со стороны ее исторических доноров, таких как США, заявил на 156-й сессии исполнительного комитета организации глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. "На прошлой неделе Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам исполнительного совета рекомендовал увеличить размер начисленных взносов на следующие 20%, и мы просим правление одобрить эту рекомендацию. Это важнейший элемент нашего долгосрочного плана по расширению нашей донорской базы, который в долгосрочной перспективе позволит снизить бремя финансирования для традиционных доноров, включая США", - сказал он.

https://ria.ru/20250121/voz-1994785452.html

сша

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2025

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сша, тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, воз