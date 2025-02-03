https://ria.ru/20250203/voz-1997118649.html
Глава ВОЗ заявил о снижении зависимости организации от США
Глава ВОЗ заявил о снижении зависимости организации от США - РИА Новости, 03.02.2025
Глава ВОЗ заявил о снижении зависимости организации от США
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предпринимает шаги по снижению бремени финансирования организации со стороны ее исторических доноров, таких как США, РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:59:00+03:00
2025-02-03T15:59:00+03:00
2025-02-03T15:59:00+03:00
сша
тедрос адханом гебрейесус
дональд трамп
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742125579_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_2fef0f1ef46757f850c219575799056d.jpg
ЖЕНЕВА, 3 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предпринимает шаги по снижению бремени финансирования организации со стороны ее исторических доноров, таких как США, заявил на 156-й сессии исполнительного комитета организации глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. "На прошлой неделе Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам исполнительного совета рекомендовал увеличить размер начисленных взносов на следующие 20%, и мы просим правление одобрить эту рекомендацию. Это важнейший элемент нашего долгосрочного плана по расширению нашей донорской базы, который в долгосрочной перспективе позволит снизить бремя финансирования для традиционных доноров, включая США", - сказал он.
https://ria.ru/20250121/voz-1994785452.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742125579_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_ffc876b09c067a62212d9471afced654.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, воз
США, Тедрос Адханом Гебрейесус, Дональд Трамп, ВОЗ
Глава ВОЗ заявил о снижении зависимости организации от США
Глава ВОЗ Гебрейесус: организация снижает бремя финансирования со стороны США