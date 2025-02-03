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Власти Эстонии рекомендовали жителям запастись продуктами и лекарствами - РИА Новости, 03.02.2025
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12:48 03.02.2025 (обновлено: 15:19 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vlasti-1997027789.html
Власти Эстонии рекомендовали жителям запастись продуктами и лекарствами
Власти Эстонии рекомендовали жителям запастись продуктами и лекарствами - РИА Новости, 03.02.2025
Власти Эстонии рекомендовали жителям запастись продуктами и лекарствами
Власти Эстонии рекомендовали жителям запастись продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне возможного отключения электричества после выхода... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:48:00+03:00
2025-02-03T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти Эстонии рекомендовали жителям запастись продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне возможного отключения электричества после выхода страны из энергосистемы БРЭЛЛ, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на представителя эстонского бюро по предупреждению рисков Кайсу Нийло. "Самое важное — это еда и вода. Воды необходимо три литра на человека в сутки. Еда должна быть длительного хранения, которую ваша семья ест. Конечно, запасенная еда должна быть такой, которую можно употреблять сразу, то есть не требующая длительного приготовления. &lt;...&gt; Если мы говорим об основной необходимости, то, конечно, это проверка лекарств", — сказала Нийло.Она также посоветовала подумать об альтернативных источниках света и не забывать про развлечения. По словам чиновницы, это могли бы быть карты или настольная игра. Кроме того, населению рекомендуется проверить наличие аккумуляторов, портативного радио и газовой горелки. Важно также заправить топливом автомобиль, добавила Нийло. В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. В конце января премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения централизованное электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа.Как сообщала ERR, энергетическая компания Elering прогнозирует, что после отключения от российской энергосистемы поддержание энергосектора будет обходиться Эстонии в 60 миллионов евро в год, часть из которых будет напрямую взиматься с потребителей.
https://ria.ru/20250129/pribaltika-1996027894.html
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в мире, эстония, россия, литва, elering
В мире, Эстония, Россия, Литва, Elering
Власти Эстонии рекомендовали жителям запастись продуктами и лекарствами

Эстонцам рекомендовали запастись продуктами из-за возможного отключения света

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти Эстонии рекомендовали жителям запастись продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне возможного отключения электричества после выхода страны из энергосистемы БРЭЛЛ, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на представителя эстонского бюро по предупреждению рисков Кайсу Нийло.
«
"Самое важное — это еда и вода. Воды необходимо три литра на человека в сутки. Еда должна быть длительного хранения, которую ваша семья ест. Конечно, запасенная еда должна быть такой, которую можно употреблять сразу, то есть не требующая длительного приготовления. <...> Если мы говорим об основной необходимости, то, конечно, это проверка лекарств", — сказала Нийло.
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Она также посоветовала подумать об альтернативных источниках света и не забывать про развлечения. По словам чиновницы, это могли бы быть карты или настольная игра.
Кроме того, населению рекомендуется проверить наличие аккумуляторов, портативного радио и газовой горелки. Важно также заправить топливом автомобиль, добавила Нийло.
В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. В конце января премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения централизованное электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа.
Как сообщала ERR, энергетическая компания Elering прогнозирует, что после отключения от российской энергосистемы поддержание энергосектора будет обходиться Эстонии в 60 миллионов евро в год, часть из которых будет напрямую взиматься с потребителей.
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