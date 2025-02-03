https://ria.ru/20250203/vlasti-1997027789.html

Власти Эстонии рекомендовали жителям запастись продуктами и лекарствами

Власти Эстонии рекомендовали жителям запастись продуктами и лекарствами - РИА Новости, 03.02.2025

Власти Эстонии рекомендовали жителям запастись продуктами и лекарствами

Власти Эстонии рекомендовали жителям запастись продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне возможного отключения электричества после выхода... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:48:00+03:00

2025-02-03T12:48:00+03:00

2025-02-03T15:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти Эстонии рекомендовали жителям запастись продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне возможного отключения электричества после выхода страны из энергосистемы БРЭЛЛ, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на представителя эстонского бюро по предупреждению рисков Кайсу Нийло. "Самое важное — это еда и вода. Воды необходимо три литра на человека в сутки. Еда должна быть длительного хранения, которую ваша семья ест. Конечно, запасенная еда должна быть такой, которую можно употреблять сразу, то есть не требующая длительного приготовления. <...> Если мы говорим об основной необходимости, то, конечно, это проверка лекарств", — сказала Нийло.Она также посоветовала подумать об альтернативных источниках света и не забывать про развлечения. По словам чиновницы, это могли бы быть карты или настольная игра. Кроме того, населению рекомендуется проверить наличие аккумуляторов, портативного радио и газовой горелки. Важно также заправить топливом автомобиль, добавила Нийло. В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. В конце января премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения централизованное электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа.Как сообщала ERR, энергетическая компания Elering прогнозирует, что после отключения от российской энергосистемы поддержание энергосектора будет обходиться Эстонии в 60 миллионов евро в год, часть из которых будет напрямую взиматься с потребителей.

https://ria.ru/20250129/pribaltika-1996027894.html

https://ria.ru/20250130/estoniya-1996357382.html

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в мире, эстония, россия, литва, elering