https://ria.ru/20250203/vks-1997017558.html

ВКС России сбили украинский Су-27

ВКС России сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 03.02.2025

ВКС России сбили украинский Су-27

ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:16:00+03:00

2025-02-03T12:16:00+03:00

2025-02-03T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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украина

воздушно-космические силы россии

су-27

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.Также военном ведомство рассказало, что ВСУ потеряли за минувшие сутки более 150 военных в зоне действия группировки войск "Восток", а также три бронированные машины и 4 орудия полевой артиллерии. Еще уничтожена станция РЭБ.

https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1996950743.html

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2025

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безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, су-27