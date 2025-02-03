https://ria.ru/20250203/vks-1997017558.html
ВКС России сбили украинский Су-27
ВКС России сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 03.02.2025
ВКС России сбили украинский Су-27
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:16:00+03:00
2025-02-03T12:16:00+03:00
2025-02-03T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
воздушно-космические силы россии
су-27
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864902247_239:0:3124:1623_1920x0_80_0_0_22e4be801fa113320590a1b845e366d5.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.Также военном ведомство рассказало, что ВСУ потеряли за минувшие сутки более 150 военных в зоне действия группировки войск "Восток", а также три бронированные машины и 4 орудия полевой артиллерии. Еще уничтожена станция РЭБ.
https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1996950743.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864902247_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_0780aef4213760117eb746c375a9d529.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, су-27
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Су-27
ВКС России сбили украинский Су-27
Минобороны: ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины