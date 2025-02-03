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ВКС России сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 03.02.2025 (обновлено: 12:30 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vks-1997017558.html
ВКС России сбили украинский Су-27
ВКС России сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 03.02.2025
ВКС России сбили украинский Су-27
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:16:00+03:00
2025-02-03T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
воздушно-космические силы россии
су-27
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.Также военном ведомство рассказало, что ВСУ потеряли за минувшие сутки более 150 военных в зоне действия группировки войск "Восток", а также три бронированные машины и 4 орудия полевой артиллерии. Еще уничтожена станция РЭБ.
https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1996950743.html
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безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, су-27
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Су-27
ВКС России сбили украинский Су-27

Минобороны: ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.
"Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
Также военном ведомство рассказало, что ВСУ потеряли за минувшие сутки более 150 военных в зоне действия группировки войск "Восток", а также три бронированные машины и 4 орудия полевой артиллерии. Еще уничтожена станция РЭБ.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили точку взлета "Бабы-Яги" и технику ВСУ
07:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииСу-27
 
 
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