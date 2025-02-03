СМИ раскрыли причину массовых жалоб россиян в ЦБ
Россияне в 2024 году 554 раза пожаловались на начисление процентов на вкладах
Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Банк России в прошлом году получил более двух тысяч жалоб граждан на банки относительно вкладов, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя регулятора.
"Из них более четверти (554 штуки) касалось несогласия с начисленными процентами, а остальные — ненадлежащего информирования по условиям", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в 2023 году в ЦБ поступило в два раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами.
Согласно исследованию РИА Новости, в прошлом году динамика вкладов населения в оказалась рекордной на фоне высоких процентных ставок и существенного роста зарплат. Так, по данным ЦБ, объем вкладов (с учетом средств на счетах эскроу) увеличился на 12,7 триллиона рублей и на конец года составил 63,4 триллиона. В процентном выражении вклады выросли на 25,1 процента, таким образом, обновился рекорд по приросту депозитов 2015 года (24,5 процента).
"Из них более четверти (554 штуки) касалось несогласия с начисленными процентами, а остальные — ненадлежащего информирования по условиям", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в 2023 году в ЦБ поступило в два раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами.
Согласно исследованию РИА Новости, в прошлом году динамика вкладов населения в оказалась рекордной на фоне высоких процентных ставок и существенного роста зарплат. Так, по данным ЦБ, объем вкладов (с учетом средств на счетах эскроу) увеличился на 12,7 триллиона рублей и на конец года составил 63,4 триллиона. В процентном выражении вклады выросли на 25,1 процента, таким образом, обновился рекорд по приросту депозитов 2015 года (24,5 процента).
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