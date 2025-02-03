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СМИ раскрыли причину массовых жалоб россиян в ЦБ - РИА Новости, 03.02.2025
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12:08 03.02.2025 (обновлено: 16:05 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vklady-1997013098.html
СМИ раскрыли причину массовых жалоб россиян в ЦБ
СМИ раскрыли причину массовых жалоб россиян в ЦБ - РИА Новости, 03.02.2025
СМИ раскрыли причину массовых жалоб россиян в ЦБ
Банк России в прошлом году получил более двух тысяч жалоб граждан на банки относительно вкладов, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя регулятора. "Из... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:08:00+03:00
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экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Банк России в прошлом году получил более двух тысяч жалоб граждан на банки относительно вкладов, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя регулятора. "Из них более четверти (554 штуки) касалось несогласия с начисленными процентами, а остальные — ненадлежащего информирования по условиям", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в 2023 году в ЦБ поступило в два раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами. Согласно исследованию РИА Новости, в прошлом году динамика вкладов населения в оказалась рекордной на фоне высоких процентных ставок и существенного роста зарплат. Так, по данным ЦБ, объем вкладов (с учетом средств на счетах эскроу) увеличился на 12,7 триллиона рублей и на конец года составил 63,4 триллиона. В процентном выражении вклады выросли на 25,1 процента, таким образом, обновился рекорд по приросту депозитов 2015 года (24,5 процента).
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
СМИ раскрыли причину массовых жалоб россиян в ЦБ

Россияне в 2024 году 554 раза пожаловались на начисление процентов на вкладах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Банк России в прошлом году получил более двух тысяч жалоб граждан на банки относительно вкладов, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя регулятора.

"Из них более четверти (554 штуки) касалось несогласия с начисленными процентами, а остальные — ненадлежащего информирования по условиям", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что в 2023 году в ЦБ поступило в два раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами.

Согласно исследованию РИА Новости, в прошлом году динамика вкладов населения в оказалась рекордной на фоне высоких процентных ставок и существенного роста зарплат. Так, по данным ЦБ, объем вкладов (с учетом средств на счетах эскроу) увеличился на 12,7 триллиона рублей и на конец года составил 63,4 триллиона. В процентном выражении вклады выросли на 25,1 процента, таким образом, обновился рекорд по приросту депозитов 2015 года (24,5 процента).
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Назван фактор, который съедает доходность самых выгодных вкладов
20 января, 02:15
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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