https://ria.ru/20250203/vklady-1997013098.html

СМИ раскрыли причину массовых жалоб россиян в ЦБ

СМИ раскрыли причину массовых жалоб россиян в ЦБ - РИА Новости, 03.02.2025

СМИ раскрыли причину массовых жалоб россиян в ЦБ

Банк России в прошлом году получил более двух тысяч жалоб граждан на банки относительно вкладов, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя регулятора. "Из... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:08:00+03:00

2025-02-03T12:08:00+03:00

2025-02-03T16:05:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Банк России в прошлом году получил более двух тысяч жалоб граждан на банки относительно вкладов, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя регулятора. "Из них более четверти (554 штуки) касалось несогласия с начисленными процентами, а остальные — ненадлежащего информирования по условиям", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в 2023 году в ЦБ поступило в два раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами. Согласно исследованию РИА Новости, в прошлом году динамика вкладов населения в оказалась рекордной на фоне высоких процентных ставок и существенного роста зарплат. Так, по данным ЦБ, объем вкладов (с учетом средств на счетах эскроу) увеличился на 12,7 триллиона рублей и на конец года составил 63,4 триллиона. В процентном выражении вклады выросли на 25,1 процента, таким образом, обновился рекорд по приросту депозитов 2015 года (24,5 процента).

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия