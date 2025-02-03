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НА ВДНХ назвали причину возгорания в одном из павильонов
НА ВДНХ назвали причину возгорания в одном из павильонов - РИА Новости, 03.02.2025
НА ВДНХ назвали причину возгорания в одном из павильонов
Возгорание в павильоне №59 на ВДНХ в Москве произошло из-за короткого замыкания, там был технический день и проводились плановые работы на экспозиции,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:42:00+03:00
2025-02-03T13:42:00+03:00
2025-02-03T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Возгорание в павильоне №59 на ВДНХ в Москве произошло из-за короткого замыкания, там был технический день и проводились плановые работы на экспозиции, сообщается на официальном сайте выставки. "В понедельник, в технический день, в павильоне №59 проводились плановые работы на экспозиции. В ходе работ произошло короткое замыкание, вызвавшее возгорание. Все системы безопасности сработали штатно. Огонь образовался на участке на первом этаже павильона, но был оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров. "На месте работают специалисты", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
НА ВДНХ назвали причину возгорания в одном из павильонов
Возгорание в павильоне на ВДНХ в Москве произошло из-за короткого замыкания