https://ria.ru/20250203/vashington-1997174500.html

Спасатели начали поднимать обломки лайнера из воды в Вашингтоне

Спасатели начали поднимать обломки лайнера из воды в Вашингтоне - РИА Новости, 03.02.2025

Спасатели начали поднимать обломки лайнера из воды в Вашингтоне

Спасательные службы начали операцию по подъему обломков самолета авиакомпании American Airlines, который ранее столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T19:18:00+03:00

2025-02-03T19:18:00+03:00

2025-02-03T19:32:00+03:00

вашингтон (штат)

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

сша

дональд трамп

american airlines

рональд рейган

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996667715_680:431:3064:1772_1920x0_80_0_0_dca876975a15fb0bc600498036fa2b75.jpg

ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Спасательные службы начали операцию по подъему обломков самолета авиакомпании American Airlines, который ранее столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку Потомак, пишет газета The New York Times.По данным издания, работы стартовали утром и займут около трех дней. Первые фрагменты лайнера были подняты около 10 утра по восточноамериканскому времени (18.00 мск), с помощью крана с баржи удалось извлечь один из двигателей воздушного судна.Ранее в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.

https://ria.ru/20250131/vashington-1996637572.html

вашингтон (штат)

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вашингтон (штат), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, дональд трамп, american airlines, рональд рейган, россия