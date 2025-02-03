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Спасатели начали поднимать обломки лайнера из воды в Вашингтоне - РИА Новости, 03.02.2025
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19:18 03.02.2025 (обновлено: 19:32 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vashington-1997174500.html
Спасатели начали поднимать обломки лайнера из воды в Вашингтоне
Спасатели начали поднимать обломки лайнера из воды в Вашингтоне - РИА Новости, 03.02.2025
Спасатели начали поднимать обломки лайнера из воды в Вашингтоне
Спасательные службы начали операцию по подъему обломков самолета авиакомпании American Airlines, который ранее столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:18:00+03:00
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вашингтон (штат)
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
сша
дональд трамп
american airlines
рональд рейган
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Спасательные службы начали операцию по подъему обломков самолета авиакомпании American Airlines, который ранее столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку Потомак, пишет газета The New York Times.По данным издания, работы стартовали утром и займут около трех дней. Первые фрагменты лайнера были подняты около 10 утра по восточноамериканскому времени (18.00 мск), с помощью крана с баржи удалось извлечь один из двигателей воздушного судна.Ранее в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
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вашингтон (штат), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, дональд трамп, american airlines, рональд рейган, россия
Вашингтон (штат), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, США, Дональд Трамп, American Airlines, Рональд Рейган, Россия
Спасатели начали поднимать обломки лайнера из воды в Вашингтоне

Спасатели начали поднимать из воды обломки лайнера, столкнувшегося с вертолетом

© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Спасательные службы начали операцию по подъему обломков самолета авиакомпании American Airlines, который ранее столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку Потомак, пишет газета The New York Times.
По данным издания, работы стартовали утром и займут около трех дней. Первые фрагменты лайнера были подняты около 10 утра по восточноамериканскому времени (18.00 мск), с помощью крана с баржи удалось извлечь один из двигателей воздушного судна.
Ранее в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
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Вашингтон (штат)Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ миреСШАДональд ТрампAmerican AirlinesРональд РейганРоссия
 
 
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