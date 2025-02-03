https://ria.ru/20250203/usaid-1997187836.html
Здание штаб-квартиры USAID закрыли
Здание штаб-квартиры USAID закрыли - РИА Новости, 03.02.2025
Здание штаб-квартиры USAID закрыли
Вход в здание штаб-квартиры Агентства по международному развитию США (USAID) в Вашингтоне закрыт на фоне решения главы департамента эффективности... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T21:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Вход в здание штаб-квартиры Агентства по международному развитию США (USAID) в Вашингтоне закрыт на фоне решения главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска, передает корреспондент РИА Новости. На площади у входа в агентство собралось большое количество журналистов, ожидающих выступления группы конгрессменов от Демократической партии, которые против закрытия агентства. На площади присутствуют несколько пикетчиков с плакатами, на которые нанесены надписи "Америка, серьезно? Диктатор?" и "Что дальше?". Прибывают ко входу агентства и его бывшие сотрудники, они сами пока не знают, каков теперь их юридический статус. "Не могу поверить, что моя жизнь была другой неделю назад… Сегодня утром я откликнулась на вакансию, это моя жизнь сейчас", - рассказала РИА Новости сотрудница USAID на условиях анонимности. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
https://ria.ru/20250203/tramp-1997182931.html
https://ria.ru/20250203/sovfedja-1997116762.html
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в мире, илон маск, агентство по международному развитию сша, сша
В мире, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, США
Здание штаб-квартиры USAID закрыли
В Вашингтоне закрыли здание штаб-квартиры USAID
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Вход в здание штаб-квартиры Агентства по международному развитию США (USAID) в Вашингтоне закрыт на фоне решения главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска, передает корреспондент РИА Новости.
На площади у входа в агентство собралось большое количество журналистов, ожидающих выступления группы конгрессменов от Демократической партии, которые против закрытия агентства. На площади присутствуют несколько пикетчиков с плакатами, на которые нанесены надписи "Америка, серьезно? Диктатор?" и "Что дальше?".
Прибывают ко входу агентства и его бывшие сотрудники, они сами пока не знают, каков теперь их юридический статус.
"Не могу поверить, что моя жизнь была другой неделю назад… Сегодня утром я откликнулась на вакансию, это моя жизнь сейчас", - рассказала РИА Новости сотрудница USAID
на условиях анонимности.
Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.