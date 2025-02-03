https://ria.ru/20250203/usaid-1997187836.html

Здание штаб-квартиры USAID закрыли

Здание штаб-квартиры USAID закрыли - РИА Новости, 03.02.2025

Здание штаб-квартиры USAID закрыли

Вход в здание штаб-квартиры Агентства по международному развитию США (USAID) в Вашингтоне закрыт на фоне решения главы департамента эффективности... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T21:01:00+03:00

2025-02-03T21:01:00+03:00

2025-02-03T21:01:00+03:00

в мире

илон маск

агентство по международному развитию сша

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75497/48/754974875_0:51:1025:627_1920x0_80_0_0_2f410e9a2cf26e20fb61812489193061.jpg

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Вход в здание штаб-квартиры Агентства по международному развитию США (USAID) в Вашингтоне закрыт на фоне решения главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска, передает корреспондент РИА Новости. На площади у входа в агентство собралось большое количество журналистов, ожидающих выступления группы конгрессменов от Демократической партии, которые против закрытия агентства. На площади присутствуют несколько пикетчиков с плакатами, на которые нанесены надписи "Америка, серьезно? Диктатор?" и "Что дальше?". Прибывают ко входу агентства и его бывшие сотрудники, они сами пока не знают, каков теперь их юридический статус. "Не могу поверить, что моя жизнь была другой неделю назад… Сегодня утром я откликнулась на вакансию, это моя жизнь сейчас", - рассказала РИА Новости сотрудница USAID на условиях анонимности. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.

https://ria.ru/20250203/tramp-1997182931.html

https://ria.ru/20250203/sovfedja-1997116762.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, агентство по международному развитию сша, сша