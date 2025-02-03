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В Вашингтоне закрыли офис USAID - РИА Новости, 03.02.2025
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15:37 03.02.2025 (обновлено: 16:53 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/usaid-1997113529.html
В Вашингтоне закрыли офис USAID
В Вашингтоне закрыли офис USAID - РИА Новости, 03.02.2025
В Вашингтоне закрыли офис USAID
В Вашингтоне закрыли штаб-квартиру Агентства США по международному развитию USAID, сообщил телеканал CNN со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении копию... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:37:00+03:00
2025-02-03T16:53:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
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рональд рейган
агентство по международному развитию сша
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. В Вашингтоне закрыли штаб-квартиру Агентства США по международному развитию USAID, сообщил телеканал CNN со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении копию электронного письма, полученного сотрудниками организации от своего руководства. &quot;По распоряжению руководства агентства штаб-квартира USAID в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне будет закрыта для персонала в понедельник, 3 февраля 2025 года. Персонал агентства, которому обычно поручено работать в штаб-квартире, будет работать удаленно, за исключением сотрудников, выполняющих основные функции по техобслуживанию на месте и в здании, с которыми индивидуально свяжется старшее руководство&quot;, — цитирует телеканал текст письма.Телеканал Fox News со ссылкой на источники в конгрессе США сегодня сообщил, что здание USAID в Вашингтоне лишилось вывесок на фоне обещания американского предпринимателя Илона Маска закрыть ведомство. По данным источников, сотрудники возглавляемого им Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) уже получили доступ к компьютерным системам агентства. Предприниматель 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Сегодня Маск также сообщил, что президент США Дональд Трамп согласился закрыть агентство и власти уже начали этот процесс.Западные СМИ 28 января сообщили, что Белый дом отправил в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.Американский лидер подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи в целях развития другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике США. Двадцать шестого января украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, сейчас сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в республике.
https://ria.ru/20250203/usaid-1997042630.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, илон маск, рональд рейган, агентство по международному развитию сша
В мире, Вашингтон (штат), США, Илон Маск, Рональд Рейган, Агентство по международному развитию США
В Вашингтоне закрыли офис USAID

CNN: офис USAID в Вашингтоне закроют для сотрудников в понедельник

© Getty Images / J. David AkeФлаг у штаб-квартиры USAID в Вашингтоне
Флаг у штаб-квартиры USAID в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / J. David Ake
Флаг у штаб-квартиры USAID в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. В Вашингтоне закрыли штаб-квартиру Агентства США по международному развитию USAID, сообщил телеканал CNN со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении копию электронного письма, полученного сотрудниками организации от своего руководства.
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"По распоряжению руководства агентства штаб-квартира USAID в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне будет закрыта для персонала в понедельник, 3 февраля 2025 года. Персонал агентства, которому обычно поручено работать в штаб-квартире, будет работать удаленно, за исключением сотрудников, выполняющих основные функции по техобслуживанию на месте и в здании, с которыми индивидуально свяжется старшее руководство", — цитирует телеканал текст письма.

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Телеканал Fox News со ссылкой на источники в конгрессе США сегодня сообщил, что здание USAID в Вашингтоне лишилось вывесок на фоне обещания американского предпринимателя Илона Маска закрыть ведомство. По данным источников, сотрудники возглавляемого им Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) уже получили доступ к компьютерным системам агентства.
Предприниматель 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
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Западные СМИ 28 января сообщили, что Белый дом отправил в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
Американский лидер подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи в целях развития другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике США. Двадцать шестого января украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, сейчас сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в республике.
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