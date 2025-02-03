https://ria.ru/20250203/ukraina-1997195203.html
США проведут расследование в украинском антикоррупционном центре
США проведут расследование в украинском антикоррупционном центре - РИА Новости, 03.02.2025
США проведут расследование в украинском антикоррупционном центре
Администрация президента США Дональда Трампа будет расследовать работу украинского центра противодействия коррупции, предположительно, вмешивавшегося в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T22:41:00+03:00
2025-02-03T22:41:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа будет расследовать работу украинского центра противодействия коррупции, предположительно, вмешивавшегося в функционирование судебной системы Украины при поддержке чиновников из демократической партии США, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинские профильные издания. "Администрация Трампа планирует расследовать деятельность Центра противодействия коррупции (ЦПК), а на его руководителей Виталия Шабунина и Дарью Каленюк могут наложить санкции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным "Страны", чиновники из демократической партии США влияли через ЦПК на судебную и правоохранительную систему Украины и установили контроль над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей Украины.
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997146096.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
США проведут расследование в украинском антикоррупционном центре
США проведут расследование работы украинского антикоррупционного центра