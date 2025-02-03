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На Украине сообщили о массовом бегстве колумбийских наемников - РИА Новости, 03.02.2025
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17:49 03.02.2025 (обновлено: 20:28 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997157146.html
На Украине сообщили о массовом бегстве колумбийских наемников
На Украине сообщили о массовом бегстве колумбийских наемников - РИА Новости, 03.02.2025
На Украине сообщили о массовом бегстве колумбийских наемников
Колумбийские наемники массово уезжают с Украины на фоне проблем у ВСУ, сообщает в понедельник украинское англоязычное издание KyivPost. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:49:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Колумбийские наемники массово уезжают с Украины на фоне проблем у ВСУ, сообщает в понедельник украинское англоязычное издание KyivPost. "По мере того, как ситуация на фронте неуклонно ухудшается, многие колумбийские солдаты закончили свои контракты и покинули Украину. Некоторые даже пытались досрочно расторгнуть контракт", - говорится в материале на сайте KyivPost. Как сообщил KyivPost командир одной из рот 98 бригады украинской территориальной обороны, представившийся как Дима, в его подразделении не осталось ни одного из колумбийцев, ранее составлявших четверть военнослужащих. Большинство из его колумбийских подчиненных решили прервать свои контракты с ВСУ одновременно с обострением обстановки на фронте. "После первых серьезных атак и сильных обстрелов многие колумбийцы потребовали досрочного расторжения контракта. Они хотели уйти, вернуть свое снаряжение и вернуться домой", - цитирует KyivPost слова Димы. Как говорится в материале, сами колумбийские наемники оценивали количество своих земляков в рядах ВСУ на уровне одной-двух тысяч человек, однако, по мнению журналистов KyivPost, их количество все же измерялось сотнями. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20240830/fsb-1969399322.html
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украина, россия, афганистан, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Афганистан, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине сообщили о массовом бегстве колумбийских наемников

KyivPost: колумбийские наемники массово уезжают с Украины на фоне проблем у ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоеннослужащий Вооруженных сил Украины
Военнослужащий Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Колумбийские наемники массово уезжают с Украины на фоне проблем у ВСУ, сообщает в понедельник украинское англоязычное издание KyivPost.
"По мере того, как ситуация на фронте неуклонно ухудшается, многие колумбийские солдаты закончили свои контракты и покинули Украину. Некоторые даже пытались досрочно расторгнуть контракт", - говорится в материале на сайте KyivPost.
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Как сообщил KyivPost командир одной из рот 98 бригады украинской территориальной обороны, представившийся как Дима, в его подразделении не осталось ни одного из колумбийцев, ранее составлявших четверть военнослужащих. Большинство из его колумбийских подчиненных решили прервать свои контракты с ВСУ одновременно с обострением обстановки на фронте.
"После первых серьезных атак и сильных обстрелов многие колумбийцы потребовали досрочного расторжения контракта. Они хотели уйти, вернуть свое снаряжение и вернуться домой", - цитирует KyivPost слова Димы.
Как говорится в материале, сами колумбийские наемники оценивали количество своих земляков в рядах ВСУ на уровне одной-двух тысяч человек, однако, по мнению журналистов KyivPost, их количество все же измерялось сотнями.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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