На Украине сообщили о массовом бегстве колумбийских наемников
KyivPost: колумбийские наемники массово уезжают с Украины на фоне проблем у ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоеннослужащий Вооруженных сил Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Колумбийские наемники массово уезжают с Украины на фоне проблем у ВСУ, сообщает в понедельник украинское англоязычное издание KyivPost.
"По мере того, как ситуация на фронте неуклонно ухудшается, многие колумбийские солдаты закончили свои контракты и покинули Украину. Некоторые даже пытались досрочно расторгнуть контракт", - говорится в материале на сайте KyivPost.
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Как сообщил KyivPost командир одной из рот 98 бригады украинской территориальной обороны, представившийся как Дима, в его подразделении не осталось ни одного из колумбийцев, ранее составлявших четверть военнослужащих. Большинство из его колумбийских подчиненных решили прервать свои контракты с ВСУ одновременно с обострением обстановки на фронте.
"После первых серьезных атак и сильных обстрелов многие колумбийцы потребовали досрочного расторжения контракта. Они хотели уйти, вернуть свое снаряжение и вернуться домой", - цитирует KyivPost слова Димы.
Как говорится в материале, сами колумбийские наемники оценивали количество своих земляков в рядах ВСУ на уровне одной-двух тысяч человек, однако, по мнению журналистов KyivPost, их количество все же измерялось сотнями.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.