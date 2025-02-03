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На Украине признали гибель военного летчика во время боевого вылета - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 03.02.2025 (обновлено: 18:47 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997136253.html
На Украине признали гибель военного летчика во время боевого вылета
На Украине признали гибель военного летчика во время боевого вылета - РИА Новости, 03.02.2025
На Украине признали гибель военного летчика во время боевого вылета
Украинский летчик-истребитель Иван Болотов погиб во время боевого вылета, сообщили в понедельник в 831 бригаде тактической авиации воздушных сил Украины. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:45:00+03:00
2025-02-03T18:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
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воздушно-космические силы россии
су-27
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Украинский летчик-истребитель Иван Болотов погиб во время боевого вылета, сообщили в понедельник в 831 бригаде тактической авиации воздушных сил Украины. Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины. "Погиб в бою... Не вернулся с боевого задания наш собрат, великий патриот своей страны – летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов. Ему было всего 24", - говорится в сообщении, опубликованном на странице 831 бригады тактической авиации воздушных сил Украины в соцсети Facebook*. Когда и где это произошло, на каком истребителе летал летчик, не уточняется.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, россия, воздушно-космические силы россии, су-27, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-27, В мире, Вооруженные силы Украины
На Украине признали гибель военного летчика во время боевого вылета

Воздушные силы Украины признали гибель летчика Болотова на боевом задании

© Фото : 831 бригада тактической авиации ВСУУкраинский летчик Иван Болотов
Украинский летчик Иван Болотов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : 831 бригада тактической авиации ВСУ
Украинский летчик Иван Болотов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Украинский летчик-истребитель Иван Болотов погиб во время боевого вылета, сообщили в понедельник в 831 бригаде тактической авиации воздушных сил Украины.
Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины.
«
"Погиб в бою... Не вернулся с боевого задания наш собрат, великий патриот своей страны – летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов. Ему было всего 24", - говорится в сообщении, опубликованном на странице 831 бригады тактической авиации воздушных сил Украины в соцсети Facebook*.
Когда и где это произошло, на каком истребителе летал летчик, не уточняется.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-27В миреВооруженные силы Украины
 
 
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