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На Украине признали гибель военного летчика во время боевого вылета
На Украине признали гибель военного летчика во время боевого вылета - РИА Новости, 03.02.2025
На Украине признали гибель военного летчика во время боевого вылета
Украинский летчик-истребитель Иван Болотов погиб во время боевого вылета, сообщили в понедельник в 831 бригаде тактической авиации воздушных сил Украины. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:45:00+03:00
2025-02-03T16:45:00+03:00
2025-02-03T18:47:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Украинский летчик-истребитель Иван Болотов погиб во время боевого вылета, сообщили в понедельник в 831 бригаде тактической авиации воздушных сил Украины. Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины. "Погиб в бою... Не вернулся с боевого задания наш собрат, великий патриот своей страны – летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов. Ему было всего 24", - говорится в сообщении, опубликованном на странице 831 бригады тактической авиации воздушных сил Украины в соцсети Facebook*. Когда и где это произошло, на каком истребителе летал летчик, не уточняется.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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На Украине признали гибель военного летчика во время боевого вылета
Воздушные силы Украины признали гибель летчика Болотова на боевом задании