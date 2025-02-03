https://ria.ru/20250203/ukraina-1997136253.html

На Украине признали гибель военного летчика во время боевого вылета

На Украине признали гибель военного летчика во время боевого вылета - РИА Новости, 03.02.2025

На Украине признали гибель военного летчика во время боевого вылета

Украинский летчик-истребитель Иван Болотов погиб во время боевого вылета, сообщили в понедельник в 831 бригаде тактической авиации воздушных сил Украины. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:45:00+03:00

2025-02-03T16:45:00+03:00

2025-02-03T18:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

воздушно-космические силы россии

су-27

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997136575_0:210:966:753_1920x0_80_0_0_5af40210afaa92b2eb18f7697c7b9c07.jpg

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Украинский летчик-истребитель Иван Болотов погиб во время боевого вылета, сообщили в понедельник в 831 бригаде тактической авиации воздушных сил Украины. Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины. "Погиб в бою... Не вернулся с боевого задания наш собрат, великий патриот своей страны – летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов. Ему было всего 24", - говорится в сообщении, опубликованном на странице 831 бригады тактической авиации воздушных сил Украины в соцсети Facebook*. Когда и где это произошло, на каком истребителе летал летчик, не уточняется.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250126/svo-1995570813.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, воздушно-космические силы россии, су-27, в мире, вооруженные силы украины