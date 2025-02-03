https://ria.ru/20250203/ukraina-1997123710.html

В Полтавской области часть населенных пунктов осталась без газа

В Полтавской области часть населенных пунктов осталась без газа - РИА Новости, 03.02.2025

В Полтавской области часть населенных пунктов осталась без газа

Подача газа на некоторые населенные пункты в Полтавской области на Украине была приостановлена после взрывов, возможно под удар попал Яблуновский газодобывающий РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:15:00+03:00

2025-02-03T16:15:00+03:00

2025-02-03T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подача газа на некоторые населенные пункты в Полтавской области на Украине была приостановлена после взрывов, возможно под удар попал Яблуновский газодобывающий промысел, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в нефтегазовой отрасли. Украинские СМИ утром 1 февраля сообщили о серии взрывов в Полтавской области на фоне масштабной воздушной тревоги. Позже в Полтавской областной администрации сообщили, что поражен объект энергетической инфраструктуры в Миргородском районе, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. "Одной из целей ракетного удара по Полтавской области был Яблуновский газопромысел вблизи Лохвицы в Миргородском районе. Масштаб и характер повреждений после удара точно неизвестен. Однако, по словам источника, произошло временное прекращение подачи газа близлежащим населенным пунктам Полтавской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, полтавская область, россия, украина, вооруженные силы украины