В Полтавской области часть населенных пунктов осталась без газа
В Полтавской области приостановили подачу газа из-за взрывов на газопромысле
Газовая плита. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подача газа на некоторые населенные пункты в Полтавской области на Украине была приостановлена после взрывов, возможно под удар попал Яблуновский газодобывающий промысел, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в нефтегазовой отрасли.
Украинские СМИ утром 1 февраля сообщили о серии взрывов в Полтавской области на фоне масштабной воздушной тревоги. Позже в Полтавской областной администрации сообщили, что поражен объект энергетической инфраструктуры в Миргородском районе, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.
«
"Одной из целей ракетного удара по Полтавской области был Яблуновский газопромысел вблизи Лохвицы в Миргородском районе. Масштаб и характер повреждений после удара точно неизвестен. Однако, по словам источника, произошло временное прекращение подачи газа близлежащим населенным пунктам Полтавской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18