https://ria.ru/20250203/ukraina-1997034942.html

НАТО хочет заморозить конфликт на Украине, заявили в СВР

НАТО хочет заморозить конфликт на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 03.02.2025

НАТО хочет заморозить конфликт на Украине, заявили в СВР

НАТО предполагает заморозить конфликт на Украине путем вывода противоборствующих сторон на диалог о начале урегулирования конфликта, при этом главной помехой... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:05:00+03:00

2025-02-03T13:05:00+03:00

2025-02-03T13:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сша

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. НАТО предполагает заморозить конфликт на Украине путем вывода противоборствующих сторон на диалог о начале урегулирования конфликта, при этом главной помехой является Владимир Зеленский, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. "Предполагается "заморозить" конфликт путем вывода противоборствующих сторон на диалог о "начале его урегулирования". При этом в Вашингтоне и Брюсселе сходятся во мнении, что главной помехой для реализации такого сценария является В. Зеленский, которого в западных кулуарах называют не иначе как "отработанным материалом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша