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НАТО хочет заморозить конфликт на Украине, заявили в СВР
НАТО хочет заморозить конфликт на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 03.02.2025
НАТО хочет заморозить конфликт на Украине, заявили в СВР
НАТО предполагает заморозить конфликт на Украине путем вывода противоборствующих сторон на диалог о начале урегулирования конфликта, при этом главной помехой... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:05:00+03:00
2025-02-03T13:05:00+03:00
2025-02-03T13:05:00+03:00
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. НАТО предполагает заморозить конфликт на Украине путем вывода противоборствующих сторон на диалог о начале урегулирования конфликта, при этом главной помехой является Владимир Зеленский, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. "Предполагается "заморозить" конфликт путем вывода противоборствующих сторон на диалог о "начале его урегулирования". При этом в Вашингтоне и Брюсселе сходятся во мнении, что главной помехой для реализации такого сценария является В. Зеленский, которого в западных кулуарах называют не иначе как "отработанным материалом", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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НАТО хочет заморозить конфликт на Украине, заявили в СВР
СВР: НАТО хочет заморозить конфликт на Украине путем вывода сторон на диалог