Рейтинг@Mail.ru
НАТО хочет заморозить конфликт на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997034942.html
НАТО хочет заморозить конфликт на Украине, заявили в СВР
НАТО хочет заморозить конфликт на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 03.02.2025
НАТО хочет заморозить конфликт на Украине, заявили в СВР
НАТО предполагает заморозить конфликт на Украине путем вывода противоборствующих сторон на диалог о начале урегулирования конфликта, при этом главной помехой... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:05:00+03:00
2025-02-03T13:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. НАТО предполагает заморозить конфликт на Украине путем вывода противоборствующих сторон на диалог о начале урегулирования конфликта, при этом главной помехой является Владимир Зеленский, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. "Предполагается "заморозить" конфликт путем вывода противоборствующих сторон на диалог о "начале его урегулирования". При этом в Вашингтоне и Брюсселе сходятся во мнении, что главной помехой для реализации такого сценария является В. Зеленский, которого в западных кулуарах называют не иначе как "отработанным материалом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_10aa7b95d3cb2bbb9965f0dad2e4ede3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), США
НАТО хочет заморозить конфликт на Украине, заявили в СВР

СВР: НАТО хочет заморозить конфликт на Украине путем вывода сторон на диалог

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. НАТО предполагает заморозить конфликт на Украине путем вывода противоборствующих сторон на диалог о начале урегулирования конфликта, при этом главной помехой является Владимир Зеленский, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"Предполагается "заморозить" конфликт путем вывода противоборствующих сторон на диалог о "начале его урегулирования". При этом в Вашингтоне и Брюсселе сходятся во мнении, что главной помехой для реализации такого сценария является В. Зеленский, которого в западных кулуарах называют не иначе как "отработанным материалом", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Путин поможет Трампу принять правильное решение
25 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала