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В Кремле ответили на вопрос о составе участников переговоров по Украине - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997028211.html
В Кремле ответили на вопрос о составе участников переговоров по Украине
В Кремле ответили на вопрос о составе участников переговоров по Украине - РИА Новости, 03.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о составе участников переговоров по Украине
Обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно, Владимир Зеленский пока не отменил запрет на переговоры, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:49:00+03:00
2025-02-03T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
украина
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно, Владимир Зеленский пока не отменил запрет на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока никто не обсуждал серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров. Пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры, поэтому обсуждать при сохранении в силе того самого указа, обсуждать возможную композицию участников, наверное, это забегать вперед", - сказал Песков.
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политика, украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Политика, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле ответили на вопрос о составе участников переговоров по Украине

Песков счел обсуждение состава участников переговоров по Украине преждевременным

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале переговоров
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины в зале переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно, Владимир Зеленский пока не отменил запрет на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока никто не обсуждал серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров. Пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры, поэтому обсуждать при сохранении в силе того самого указа, обсуждать возможную композицию участников, наверное, это забегать вперед", - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаУкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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