https://ria.ru/20250203/ukraina-1997028211.html

В Кремле ответили на вопрос о составе участников переговоров по Украине

В Кремле ответили на вопрос о составе участников переговоров по Украине - РИА Новости, 03.02.2025

В Кремле ответили на вопрос о составе участников переговоров по Украине

Обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно, Владимир Зеленский пока не отменил запрет на переговоры, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:49:00+03:00

2025-02-03T12:49:00+03:00

2025-02-03T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

политика

украина

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно, Владимир Зеленский пока не отменил запрет на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока никто не обсуждал серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров. Пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры, поэтому обсуждать при сохранении в силе того самого указа, обсуждать возможную композицию участников, наверное, это забегать вперед", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html

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Ольга Фомченкова

политика, украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский