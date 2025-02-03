https://ria.ru/20250203/ukraina-1997007315.html

Глава дипломатии ЕС отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине

Глава дипломатии ЕС отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине - РИА Новости, 03.02.2025

Глава дипломатии ЕС отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что не собирается даже обсуждать сокращение помощи Украине и считает, что такую помощь необходимо только наращивать. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:55:00+03:00

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2025-02-03T11:55:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что не собирается даже обсуждать сокращение помощи Украине и считает, что такую помощь необходимо только наращивать. Каллас выступила на конференции европейских дипломатов в Брюсселе. "Мы не должны обсуждать уменьшение помощи, когда мы должны, наоборот, делать больше. Если будет желание, найдется и путь, мы должны найти новые способы финансирования для Украины… Я не принимаю позицию, что что-то (при обсуждении новых санкций – ред.) никогда раньше не делалось. Я не хочу обсуждать, что мы не можем делать, я хочу обсуждать, что мы можем сделать", - заявила глава евродипломатии. Она также в очередной раз назвала Россию "экзистенциальной угрозой" для стран Евросоюза. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250203/medvedchuk-1996962103.html

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в мире, украина, россия, брюссель, кайя каллас, сергей лавров, нато, евросоюз