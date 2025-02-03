Рейтинг@Mail.ru
Глава дипломатии ЕС отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997007315.html
Глава дипломатии ЕС отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине
Глава дипломатии ЕС отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине - РИА Новости, 03.02.2025
Глава дипломатии ЕС отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что не собирается даже обсуждать сокращение помощи Украине и считает, что такую помощь необходимо только наращивать. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:55:00+03:00
2025-02-03T11:55:00+03:00
в мире
украина
россия
брюссель
кайя каллас
сергей лавров
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e52ad5e83aa41a1bec309516fcadadce.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что не собирается даже обсуждать сокращение помощи Украине и считает, что такую помощь необходимо только наращивать. Каллас выступила на конференции европейских дипломатов в Брюсселе. "Мы не должны обсуждать уменьшение помощи, когда мы должны, наоборот, делать больше. Если будет желание, найдется и путь, мы должны найти новые способы финансирования для Украины… Я не принимаю позицию, что что-то (при обсуждении новых санкций – ред.) никогда раньше не делалось. Я не хочу обсуждать, что мы не можем делать, я хочу обсуждать, что мы можем сделать", - заявила глава евродипломатии. Она также в очередной раз назвала Россию "экзистенциальной угрозой" для стран Евросоюза. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250203/medvedchuk-1996962103.html
украина
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_58ebe542cb1fd691eba87f309133ebb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, брюссель, кайя каллас, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Кайя Каллас, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Глава дипломатии ЕС отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине

Каллас заявила, что не собирается даже обсуждать сокращение помощи Украине

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что не собирается даже обсуждать сокращение помощи Украине и считает, что такую помощь необходимо только наращивать.
Каллас выступила на конференции европейских дипломатов в Брюсселе.
"Мы не должны обсуждать уменьшение помощи, когда мы должны, наоборот, делать больше. Если будет желание, найдется и путь, мы должны найти новые способы финансирования для Украины… Я не принимаю позицию, что что-то (при обсуждении новых санкций – ред.) никогда раньше не делалось. Я не хочу обсуждать, что мы не можем делать, я хочу обсуждать, что мы можем сделать", - заявила глава евродипломатии.
Она также в очередной раз назвала Россию "экзистенциальной угрозой" для стран Евросоюза.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Медведчук заявил о катастрофе на Украине
09:34
 
В миреУкраинаРоссияБрюссельКайя КалласСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала