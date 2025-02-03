https://ria.ru/20250203/ukraina-1996944087.html

Киев создал в тылу гей-батальоны, сообщила украинская чемпионка Жалинская

Киев создал в тылу гей-батальоны, сообщила украинская чемпионка Жалинская - РИА Новости, 03.02.2025

Киев создал в тылу гей-батальоны, сообщила украинская чемпионка Жалинская

Командование украинской армии создало тыловые подразделения ВСУ, укомплектованные исключительно лицами, принадлежащими нетрадиционной сексуальной ориентации,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T04:23:00+03:00

2025-02-03T04:23:00+03:00

2025-02-03T05:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

запорожье

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993528735_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_671746abfb8ea73e32b74948483e70b6.jpg

ГЕНИЧЕСК, 3 фев - РИА Новости. Командование украинской армии создало тыловые подразделения ВСУ, укомплектованные исключительно лицами, принадлежащими нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщила РИА Новости спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в Нацгвардии Украины. "Именно в рядах вооруженных сил Украины, там есть и гей-батальоны. И все что угодно…. То есть, вот они сидят где-то в тылу. И там не батальон. То есть, это можно назвать батальоном: набрали там 15 людей, так сказать, которые себя заявляют нетрадиционными персонами, и их пиарят, что вот у нас тоже такое есть. А дальше, самое главное для Украины, ну что? Дайте грошей! У нас тут это — небинарный батальон!" - сказала РИА Новости девушка, сбежавшая из оккупированного Киевом города Запорожье.По словам собеседницы агентства, данные "небинарные" подразделения приписаны к тыловым регионам Украины: Киевская область и западней."Там периодически проходят новости по телеграмм каналам, что вот создано у нас такое явление и под это просятся деньги", — подчеркнула девушка.

https://ria.ru/20250203/deputat-1996943735.html

https://ria.ru/20241113/odessa-1983618845.html

украина

киев

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, запорожье, вооруженные силы украины