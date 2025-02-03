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Киев создал в тылу гей-батальоны, сообщила украинская чемпионка Жалинская - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:23 03.02.2025 (обновлено: 05:53 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/ukraina-1996944087.html
Киев создал в тылу гей-батальоны, сообщила украинская чемпионка Жалинская
Киев создал в тылу гей-батальоны, сообщила украинская чемпионка Жалинская - РИА Новости, 03.02.2025
Киев создал в тылу гей-батальоны, сообщила украинская чемпионка Жалинская
Командование украинской армии создало тыловые подразделения ВСУ, укомплектованные исключительно лицами, принадлежащими нетрадиционной сексуальной ориентации,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T04:23:00+03:00
2025-02-03T05:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
запорожье
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 3 фев - РИА Новости. Командование украинской армии создало тыловые подразделения ВСУ, укомплектованные исключительно лицами, принадлежащими нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщила РИА Новости спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в Нацгвардии Украины. "Именно в рядах вооруженных сил Украины, там есть и гей-батальоны. И все что угодно…. То есть, вот они сидят где-то в тылу. И там не батальон. То есть, это можно назвать батальоном: набрали там 15 людей, так сказать, которые себя заявляют нетрадиционными персонами, и их пиарят, что вот у нас тоже такое есть. А дальше, самое главное для Украины, ну что? Дайте грошей! У нас тут это — небинарный батальон!" - сказала РИА Новости девушка, сбежавшая из оккупированного Киевом города Запорожье.По словам собеседницы агентства, данные "небинарные" подразделения приписаны к тыловым регионам Украины: Киевская область и западней."Там периодически проходят новости по телеграмм каналам, что вот создано у нас такое явление и под это просятся деньги", — подчеркнула девушка.
https://ria.ru/20250203/deputat-1996943735.html
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украина
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украина, киев, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Запорожье, Вооруженные силы Украины
Киев создал в тылу гей-батальоны, сообщила украинская чемпионка Жалинская

Спортсменка Жалинская: Киев создал в тылу гей-батальоны

© Фото : RTЛариса Жалинская
Лариса Жалинская - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : RT
Лариса Жалинская . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 3 фев - РИА Новости. Командование украинской армии создало тыловые подразделения ВСУ, укомплектованные исключительно лицами, принадлежащими нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщила РИА Новости спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в Нацгвардии Украины.
"Именно в рядах вооруженных сил Украины, там есть и гей-батальоны. И все что угодно…. То есть, вот они сидят где-то в тылу. И там не батальон. То есть, это можно назвать батальоном: набрали там 15 людей, так сказать, которые себя заявляют нетрадиционными персонами, и их пиарят, что вот у нас тоже такое есть. А дальше, самое главное для Украины, ну что? Дайте грошей! У нас тут это — небинарный батальон!" - сказала РИА Новости девушка, сбежавшая из оккупированного Киевом города Запорожье.
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По словам собеседницы агентства, данные "небинарные" подразделения приписаны к тыловым регионам Украины: Киевская область и западней.
"Там периодически проходят новости по телеграмм каналам, что вот создано у нас такое явление и под это просятся деньги", — подчеркнула девушка.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевЗапорожьеВооруженные силы Украины
 
 
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