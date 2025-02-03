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В Уфе установили личности подростков, взорвавших петарду около жилых домов - РИА Новости, 03.02.2025
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16:27 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/ufa-1997130188.html
В Уфе установили личности подростков, взорвавших петарду около жилых домов
В Уфе установили личности подростков, взорвавших петарду около жилых домов - РИА Новости, 03.02.2025
В Уфе установили личности подростков, взорвавших петарду около жилых домов
Полиция в Уфе установила личности подростков, которые взорвали петарду вблизи жилых домов, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:27:00+03:00
2025-02-03T16:27:00+03:00
происшествия
уфа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика башкортостан
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УФА, 3 фев – РИА Новости. Полиция в Уфе установила личности подростков, которые взорвали петарду вблизи жилых домов, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в своем Telegram-канале. Ранее в местных пабликах появилось видео, как группа детей вблизи жилого массива смотрит на взрыв в овраге. В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости уточняли, что сотрудники полиции изучают видео для установления лиц, фигурирующих на кадрах. "Сотрудниками отдела полиции № 3 управления МВД России по городу Уфе были установлены участники инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте от 7 до 13 лет. Школьники вместе с законными представителями были приглашены в отдел полиции для дачи объяснений. Они рассказали, что петарду нашли на улице Амантая и решили проверить ее", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241229/petarda-1992027491.html
уфа
республика башкортостан
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происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Башкортостан
В Уфе установили личности подростков, взорвавших петарду около жилых домов

Полиция установила личности 4 подростков, взорвавших петарду у жилых домов в Уфе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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УФА, 3 фев – РИА Новости. Полиция в Уфе установила личности подростков, которые взорвали петарду вблизи жилых домов, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в своем Telegram-канале.
Ранее в местных пабликах появилось видео, как группа детей вблизи жилого массива смотрит на взрыв в овраге.
В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости уточняли, что сотрудники полиции изучают видео для установления лиц, фигурирующих на кадрах.
"Сотрудниками отдела полиции № 3 управления МВД России по городу Уфе были установлены участники инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте от 7 до 13 лет. Школьники вместе с законными представителями были приглашены в отдел полиции для дачи объяснений. Они рассказали, что петарду нашли на улице Амантая и решили проверить ее", - говорится в сообщении ведомства.
Операционная - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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29 декабря 2024, 23:14
 
ПроисшествияУфаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Башкортостан
 
 
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