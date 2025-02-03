https://ria.ru/20250203/ufa-1997130188.html

В Уфе установили личности подростков, взорвавших петарду около жилых домов

В Уфе установили личности подростков, взорвавших петарду около жилых домов - РИА Новости, 03.02.2025

В Уфе установили личности подростков, взорвавших петарду около жилых домов

Полиция в Уфе установила личности подростков, которые взорвали петарду вблизи жилых домов, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:27:00+03:00

2025-02-03T16:27:00+03:00

2025-02-03T16:27:00+03:00

происшествия

уфа

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика башкортостан

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УФА, 3 фев – РИА Новости. Полиция в Уфе установила личности подростков, которые взорвали петарду вблизи жилых домов, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в своем Telegram-канале. Ранее в местных пабликах появилось видео, как группа детей вблизи жилого массива смотрит на взрыв в овраге. В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости уточняли, что сотрудники полиции изучают видео для установления лиц, фигурирующих на кадрах. "Сотрудниками отдела полиции № 3 управления МВД России по городу Уфе были установлены участники инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте от 7 до 13 лет. Школьники вместе с законными представителями были приглашены в отдел полиции для дачи объяснений. Они рассказали, что петарду нашли на улице Амантая и решили проверить ее", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241229/petarda-1992027491.html

уфа

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Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика башкортостан