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В Уфе установили личности подростков, взорвавших петарду около жилых домов
В Уфе установили личности подростков, взорвавших петарду около жилых домов - РИА Новости, 03.02.2025
В Уфе установили личности подростков, взорвавших петарду около жилых домов
Полиция в Уфе установила личности подростков, которые взорвали петарду вблизи жилых домов, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:27:00+03:00
2025-02-03T16:27:00+03:00
2025-02-03T16:27:00+03:00
происшествия
уфа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика башкортостан
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УФА, 3 фев – РИА Новости. Полиция в Уфе установила личности подростков, которые взорвали петарду вблизи жилых домов, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в своем Telegram-канале. Ранее в местных пабликах появилось видео, как группа детей вблизи жилого массива смотрит на взрыв в овраге. В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости уточняли, что сотрудники полиции изучают видео для установления лиц, фигурирующих на кадрах. "Сотрудниками отдела полиции № 3 управления МВД России по городу Уфе были установлены участники инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте от 7 до 13 лет. Школьники вместе с законными представителями были приглашены в отдел полиции для дачи объяснений. Они рассказали, что петарду нашли на улице Амантая и решили проверить ее", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241229/petarda-1992027491.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Башкортостан
В Уфе установили личности подростков, взорвавших петарду около жилых домов
Полиция установила личности 4 подростков, взорвавших петарду у жилых домов в Уфе