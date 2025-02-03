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Полиция выясняет, кто устроил взрыв рядом с жилыми домами в Уфе - РИА Новости, 03.02.2025
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10:16 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/ufa-1996972518.html
Полиция выясняет, кто устроил взрыв рядом с жилыми домами в Уфе
Полиция выясняет, кто устроил взрыв рядом с жилыми домами в Уфе - РИА Новости, 03.02.2025
Полиция выясняет, кто устроил взрыв рядом с жилыми домами в Уфе
Полиция устанавливает, кто устроил взрыв вблизи жилых домов в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:16:00+03:00
2025-02-03T10:16:00+03:00
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 3 фев – РИА Новости. Полиция устанавливает, кто устроил взрыв вблизи жилых домов в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В местных пабликах соцсетей пишут, что подростки взорвали самодельную гранату в Кузнецовском Затоне в Уфе. На опубликованном в соцсетях видео видно, что группа из шести человек вблизи жилых домов смотрят на взрыв в овраге. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором зафиксирована вспышка и хлопок. На место была направлена следственно-оперативная группа, которой был проведен осмотр места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции изучают видеоматериалы, с целью установления лиц, фигурирующих на видео, опубликованном в сети", - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
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уфа
республика башкортостан
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Ольга Фомченкова
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происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
Полиция выясняет, кто устроил взрыв рядом с жилыми домами в Уфе

Полиция проверяет видео, на котором группа людей смотрит на взрыв у домов в Уфе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 3 фев – РИА Новости. Полиция устанавливает, кто устроил взрыв вблизи жилых домов в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
В местных пабликах соцсетей пишут, что подростки взорвали самодельную гранату в Кузнецовском Затоне в Уфе. На опубликованном в соцсетях видео видно, что группа из шести человек вблизи жилых домов смотрят на взрыв в овраге.
"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором зафиксирована вспышка и хлопок. На место была направлена следственно-оперативная группа, которой был проведен осмотр места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции изучают видеоматериалы, с целью установления лиц, фигурирующих на видео, опубликованном в сети", - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
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ПроисшествияУфаРеспублика Башкортостан
 
 
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