https://ria.ru/20250203/ufa-1996972518.html

Полиция выясняет, кто устроил взрыв рядом с жилыми домами в Уфе

Полиция выясняет, кто устроил взрыв рядом с жилыми домами в Уфе - РИА Новости, 03.02.2025

Полиция выясняет, кто устроил взрыв рядом с жилыми домами в Уфе

Полиция устанавливает, кто устроил взрыв вблизи жилых домов в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T10:16:00+03:00

2025-02-03T10:16:00+03:00

2025-02-03T10:16:00+03:00

происшествия

уфа

республика башкортостан

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УФА, 3 фев – РИА Новости. Полиция устанавливает, кто устроил взрыв вблизи жилых домов в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В местных пабликах соцсетей пишут, что подростки взорвали самодельную гранату в Кузнецовском Затоне в Уфе. На опубликованном в соцсетях видео видно, что группа из шести человек вблизи жилых домов смотрят на взрыв в овраге. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором зафиксирована вспышка и хлопок. На место была направлена следственно-оперативная группа, которой был проведен осмотр места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции изучают видеоматериалы, с целью установления лиц, фигурирующих на видео, опубликованном в сети", - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

https://ria.ru/20240820/vzryv-1967431057.html

уфа

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, республика башкортостан