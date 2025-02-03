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Корветы Тихоокеанского флота вышли в поход и проведут учения в АТР - РИА Новости, 03.02.2025
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05:04 03.02.2025
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Корветы Тихоокеанского флота вышли в поход и проведут учения в АТР
Корветы Тихоокеанского флота вышли в поход и проведут учения в АТР - РИА Новости, 03.02.2025
Корветы Тихоокеанского флота вышли в поход и проведут учения в АТР
Два российских корвета и морской танкер вышли в дальний поход, они проведут в Азиатско-Тихоокеанском регионе учения по поиску подлодок и противовоздушной... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:04:00+03:00
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безопасность
атр
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
ка-27
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Два российских корвета и морской танкер вышли в дальний поход, они проведут в Азиатско-Тихоокеанском регионе учения по поиску подлодок и противовоздушной обороне, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" вышел в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи отработали экстренное приготовление кораблей к бою и походу. При выходе из бухты Золотой Рог в Японское море они провели тренировки по противовоздушной обороне и готовности к отражению нападения безэкипажных катеров условного противника. Кроме того, в заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолёт Ка-27 морской авиации ТОФ. "В рамках предстоящих мероприятий боевой подготовки корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проведут в АТР ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника и обеспечению противовоздушной обороны в море", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250127/podlodka-1995660774.html
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безопасность, атр, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, ка-27
Безопасность, АТР, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ка-27
Корветы Тихоокеанского флота вышли в поход и проведут учения в АТР

Два корвета и танкер Тихоокеанского флота проведут учения в АТР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТоржественная церемония приёма в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета "Резкий"
Торжественная церемония приёма в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета Резкий - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Торжественная церемония приёма в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета "Резкий". Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Два российских корвета и морской танкер вышли в дальний поход, они проведут в Азиатско-Тихоокеанском регионе учения по поиску подлодок и противовоздушной обороне, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" вышел в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что экипажи отработали экстренное приготовление кораблей к бою и походу. При выходе из бухты Золотой Рог в Японское море они провели тренировки по противовоздушной обороне и готовности к отражению нападения безэкипажных катеров условного противника.
Кроме того, в заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолёт Ка-27 морской авиации ТОФ.
"В рамках предстоящих мероприятий боевой подготовки корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проведут в АТР ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника и обеспечению противовоздушной обороны в море", - рассказали в пресс-службе.
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