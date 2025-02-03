https://ria.ru/20250203/turtsiya-1997130686.html

Турецкая лира обновила исторический минимум

Турецкая лира обновила исторический минимум - РИА Новости, 03.02.2025

Турецкая лира обновила исторический минимум

Турецкая лира обновила исторический минимум по отношению к доллару — курс американской валюты впервые преодолел планку в 36 лир, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:39:00+03:00

2025-02-03T16:39:00+03:00

2025-02-03T16:39:00+03:00

экономика

турция

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Турецкая лира обновила исторический минимум по отношению к доллару — курс американской валюты впервые преодолел планку в 36 лир, свидетельствуют данные торгов. Так, курс доллара к турецкой лире подскакивал до 36,0015 лиры, но к 14:26 мск незначительно откатился — до 35,9931 лиры (рост 0,83 процента). Накануне на закрытии доллар торговался на уровне 35,6977 лиры. Доллар постоянно дорожал к лире с июня прошлого года, эта тенденция продолжилась и в первый торговый день февраля. По информации турецкого Института статистики (TÜİK), в январе годовая инфляция в Турции составила 42,12 процента, и это оказалось выше прогноза в 41,25 процента. К тому же доллар растет и по отношению к мировым валютам, причиной для этого стали опасения по поводу торговой политики США. Накануне президент Дональд Трамп ввел торговые пошлины на импорт из Канады (25 процентов на все товары, кроме энергоносителей, для которых предусмотрена ставка в 10 процентов), Мексики (25 процентов на все) и Китая (10 процентов дополнительно к уже действующим пошлинам). Указы Трампа предусматривают и повышение ставок в том случае, если какая-либо страна введет ответные меры.

https://ria.ru/20250102/turtsiya-1992353090.html

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

экономика, турция, динамика курсов валют