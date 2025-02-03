https://ria.ru/20250203/turtsiya-1996949611.html

В Турции оценили возможность быть посредником на переговорах по Украине

В Турции оценили возможность быть посредником на переговорах по Украине - РИА Новости, 03.02.2025

В Турции оценили возможность быть посредником на переговорах по Украине

Турция вряд ли сможет выступить посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поставки Анкарой вооружения Киеву и проекты в области... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T07:05:00+03:00

2025-02-03T07:05:00+03:00

2025-02-03T07:05:00+03:00

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АНКАРА, 3 фев – РИА Новости. Турция вряд ли сможет выступить посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поставки Анкарой вооружения Киеву и проекты в области оборонной промышленности подорвали доверие, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Йигит Санер. Ранее источник в администрации президента Турции сообщил РИА Новости, что Анкара проинформировала стороны конфликта, а также западные круги о готовности к посредничеству по урегулированию конфликта на Украине. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с посолом Турции Танжу Бильгичем заявил, что Россия открыта к реалистичным мирным предложениям посредничества в украинском конфликте, но страны, претендующие на роль посредников, не должны ассоциировать себя с одной из сторон конфликта. "Я не думаю, что Турция может больше выступать посредником на переговорах, сигналы из Москвы не являются позитивными. У Турции по-прежнему хорошие отношения с Россией, но поставки оружия на Украину и совместные инициативы в области оборонной промышленности подорвали взаимное доверие", - заявил собеседник агентства. По его словам, это не умаляет ценности Турции как страны НАТО для России, но, если "принять во внимание происходящее в Сирии, мы увидим, что интересы администраций обеих стран расходятся настолько, насколько они пересекаются". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее президента РФ Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250203/davlenie-1996946687.html

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995665841.html

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