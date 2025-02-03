https://ria.ru/20250203/turtsiya-1996947660.html
В Турции грузовик слетел с моста, три человека погибли
В Турции грузовик слетел с моста, три человека погибли - РИА Новости, 03.02.2025
В Турции грузовик слетел с моста, три человека погибли
Грузовик слетел с моста вместе с автомобилями в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны, три человека погибли, более двадцати получили ранения, передал... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T06:05:00+03:00
2025-02-03T06:05:00+03:00
2025-02-03T09:05:00+03:00
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АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Грузовик слетел с моста вместе с автомобилями в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны, три человека погибли, более двадцати получили ранения, передал телеканал NTV. "В районе Биречик города Шанлыурфа грузовик, у которого отказали тормоза, вылетел с моста вместе с впереди идущими автомобилями. В результате аварии погибли 3 человека и 22 получили ранения", - передал телеканал. По данным местных властей, погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.
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Авария в турецком городе Шанлыурфа, где грузовик слетел с моста
Авария в турецком городе Шанлыурфа, где грузовик слетел с моста
2025-02-03T06:05
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в мире, шанлыурфа (провинция), турция
В мире, Шанлыурфа (провинция), Турция
В Турции грузовик слетел с моста, три человека погибли
NTV: в турецком городе Шанлыурфа грузовик слетел с моста, три человека погибли