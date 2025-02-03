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В Турции грузовик слетел с моста, три человека погибли - РИА Новости, 03.02.2025
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06:05 03.02.2025 (обновлено: 09:05 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/turtsiya-1996947660.html
В Турции грузовик слетел с моста, три человека погибли
В Турции грузовик слетел с моста, три человека погибли - РИА Новости, 03.02.2025
В Турции грузовик слетел с моста, три человека погибли
Грузовик слетел с моста вместе с автомобилями в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны, три человека погибли, более двадцати получили ранения, передал... РИА Новости, 03.02.2025
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2025-02-03T09:05:00+03:00
в мире
шанлыурфа (провинция)
турция
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АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Грузовик слетел с моста вместе с автомобилями в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны, три человека погибли, более двадцати получили ранения, передал телеканал NTV. "В районе Биречик города Шанлыурфа грузовик, у которого отказали тормоза, вылетел с моста вместе с впереди идущими автомобилями. В результате аварии погибли 3 человека и 22 получили ранения", - передал телеканал. По данным местных властей, погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.
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шанлыурфа (провинция)
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РИА Новости
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Авария в турецком городе Шанлыурфа, где грузовик слетел с моста
Авария в турецком городе Шанлыурфа, где грузовик слетел с моста
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в мире, шанлыурфа (провинция), турция
В мире, Шанлыурфа (провинция), Турция
В Турции грузовик слетел с моста, три человека погибли

NTV: в турецком городе Шанлыурфа грузовик слетел с моста, три человека погибли

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АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Грузовик слетел с моста вместе с автомобилями в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны, три человека погибли, более двадцати получили ранения, передал телеканал NTV.
"В районе Биречик города Шанлыурфа грузовик, у которого отказали тормоза, вылетел с моста вместе с впереди идущими автомобилями. В результате аварии погибли 3 человека и 22 получили ранения", - передал телеканал.
По данным местных властей, погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.
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В миреШанлыурфа (провинция)Турция
 
 
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