https://ria.ru/20250203/tuda-1996694794.html

Неудачный роман и роковая ошибка врача: драма провидца российской поп-сцены

Неудачный роман и роковая ошибка врача: драма провидца российской поп-сцены - РИА Новости, 03.02.2025

Неудачный роман и роковая ошибка врача: драма провидца российской поп-сцены

Его хит “Сука любовь” в конце 1990-х звучал из каждого окна. Он первым на российской сцене соединил рэп, регги и соул . Но на пике славы жизнь Сергея “Михея”... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:10:00+03:00

2025-02-03T08:10:00+03:00

2025-02-03T08:10:00+03:00

шоубиз

донецк

ленинград

юрий антонов

макеевка

марина смирнова

боб марли

первая градская больница

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Его хит “Сука любовь” в конце 1990-х звучал из каждого окна. Он первым на российской сцене соединил рэп, регги и соул . Но на пике славы жизнь Сергея “Михея” Крутикова оборвалась. Почему одного из самых ярких музыкантов своего времени называли “русским Бобом Марли” и каким был его путь до музыкального олимпа? История гения, опередившего время, но так рано ушедшего со сцены.Детство, отрочество, юностьСергей “Михей” Крутиков родился в декабре 1970 года в поселке Ханжёнково, пригороде Макеевки в Донецкой области. Судьба словно готовила его к музыкальной карьере: после переезда в Ростов-на-Дону в 1986 году он поступил в музыкальное училище по классу ритм-секции. Правда, проучился там всего пару месяцев. Учеба не заладилась. Сергей бросает училище и возвращается в Донецк, где увлекается брейк-дансом и хип-хопом – новая культура захватывает его целиком.Настоящий творческий путь начался, когда Сергей увлекся брейк-дансом. Встреча с Владом Валовым, одним из пионеров русского рэпа, становится переломным моментом. В танцевальной школе Валова Крутиков вместе с другом, Вадимом Падаляном, создал дуэт в стиле электрик-буги "Точка замерзания".Именно тогда, в 1988 году, появился псевдоним "Михей" – приятель заметил его сходство со своим дедом после очередной стрижки.ВзлетНачало 90-х – время перемен. Вместе с Валовым Крутиков поступает в Высшую профсоюзную школу культуры в Ленинграде. Здесь зарождается легендарная группа Bad Balance, изначально танцевальная, но превратившаяся в музыкальный коллектив благодаря таланту Михея. Он играет на барабанах, гитаре, клавишных, пишет речитативы.Bad Balance быстро завоевывает популярность, гастролирует, выпускает альбомы. В 1993 году группа переезжает в Москву. Европейские туры, сотрудничество с Богданом Титомиром – казалось бы, вот оно, счастье.Но Михею тесно в рамках рэп-коллектива. Парень мечтает петь, создавать свой материал, который не вписывается в концепцию Bad Balance. В 1995-м он запускает сольный проект, который впоследствии получит название "Михей и Джуманджи". Смешивая хип-хоп, эйсид-джаз, фанк, соул и регги, Михей создает свой неповторимый стиль.Именно это эклектичное сочетание жанров вызвало сравнения с легендарным Бобом Марли. Как и Марли, Михей стремился к созданию музыки, которая была бы не просто развлечением, а носила в себе глубокий смысл и социальный посыл. Хотя их музыкальные пути были различны, обоих объединяло желание говорить о важном, обращаться к темам любви, свободы и справедливости.В 1998 году рождается хит "Сука-любовь". Поначалу радиостанции отказываются брать песню в ротацию, но в 1998 году ее берет "Наше радио". Эффект — бомба. "Сука-любовь", вместе с лирической "Мамой", приносит Михею всероссийскую славу. В 1999-м он окончательно уходит из Bad Balance, чтобы полностью посвятить себя сольному творчеству. Разрыв с группой проходит не без конфликтов, оставляя неприятный осадок.Личная жизньЛюбовные драмы Михея отражались в его песнях. Первая большая любовь — гимнастка Марина Смирнова. Их роман начался еще в Донецке. Но когда Михей уехал в Ленинград, родители запретили Марине следовать за ним. Год спустя, вернувшись в Донецк, Михей узнает, что Марина вышла замуж. По неподтвержденной информации именно эта история легла в основу песни "Сука-любовь".В середине 1990-х у Михея начинается роман с темнокожей красавицей Кристиной Кейта. Эти отношения продлятся 5 лет. Кристина снимается в клипе "Сука-любовь" и станет музой для нескольких следующих песен.Но и этому роману не суждено было длиться долго. В 2000 году пара расстается, Михей начинает жить с моделью из Уфы Анастасией Фильченко. Этот союз вызывает пересуды: многие считают, что Анастасию привлекли деньги и слава музыканта.ПадениеВ июне 2002 года на Михея обрушивается несчастье — инсульт. Двадцать шестого числа его доставляют в реанимацию Первой градской больницы с диагнозом "ишемический инсульт". Врачи борются за его жизнь, вытягивают с того света. Начинается долгий и мучительный период восстановления. Правая сторона тела практически парализована.Благодаря интенсивной терапии Михею становится лучше, он начинает ходить, говорить, даже дает интервью. Но боль в правой ноге, где образовался тромб, не отпускает. Врачи не решаются удалять тромб.В сентябре Михея выписывают. Он даже появляется на концерте Bad Balance, где собирают деньги на его реабилитацию. Кажется, худшее позади.Но 27 октября 2002-го происходит трагедия. Михей принимает дома друзей, после их ухода ему становится плохо. Тромб отрывается. Старший брат Алексей пытается оказать помощь, но спасти Михея не удается. Сердце музыканта останавливается. Ему был всего 31 год.Второй альбом, которого так ждали поклонники, так и не вышел. Михей успел записать только несколько каверов, включая версию "Дороги к морю" Юрия Антонова. Но его главный хит "Сука любовь" до сих пор считается классикой российской музыки, а сам он остается одним из самых ярких и самобытных артистов конца 90-х.

донецк

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донецк, ленинград, юрий антонов, макеевка, марина смирнова, боб марли, первая градская больница