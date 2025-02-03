https://ria.ru/20250203/tsik-1997124623.html

Карпенко назвал выборы в Белоруссии демократичными

Карпенко назвал выборы в Белоруссии демократичными - РИА Новости, 03.02.2025

Карпенко назвал выборы в Белоруссии демократичными

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что прошедшие 26 января выборы президента республики были демократичными, а Запад волнует не сам избирательный... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:11:00+03:00

2025-02-03T16:11:00+03:00

2025-02-03T16:16:00+03:00

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выборы президента белоруссии — 2025

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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что прошедшие 26 января выборы президента республики были демократичными, а Запад волнует не сам избирательный процесс, а только результаты голосования. Ранее в понедельник на заседании ЦИК были утверждены итоги прошедших 26 января президентских выборов, избранным главой государства был утвержден Лукашенко, который набрал 86,82 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании. "Мы сегодня ставим точку в прошедшей избирательной кампании. Она, на наш взгляд, прошла демократично, транспарентно. У каждого была возможность свободно осуществить свое волеизъявление на избирательном участке: либо досрочно, либо в основной день голосования. Некоторые голосовали по месту пребывания в силу ряда обстоятельств", - приводит слова Карпенко агентство Белта. Комментируя критику выборов со стороны Запада, Карпенко отметил, что западные страны волнует не сам процесс, не его соответствие национальному избирательному законодательству, их волнует результат. "Вот если будет результат тот, который им нужен, тот, который они финансировали за счет НКО, разных структур и организаций, тогда будет соответствующая позитивная оценка. Кстати, отсюда и тот сильный скулеж, который идет сейчас в СМИ по поводу закрытия некоторых проектов, некоторых "неправительственных" организаций, через которые финансировали другие организации по ряду стран, которые фактически долгосрочно финансировали работу по дестабилизации обстановки в ряде государств именно в период подготовки и проведения выборов", - сказал глава ЦИК. По его словам, работа по дестабилизации обстановки активизируется в период выборов потому, что в этот момент обостряются какие-то политические противоречия, где-то начинают сталкиваться мнения различных социальных групп людей. "И в этот период очень легко воздействовать, имея в руках такой мощнейший информационный ресурс, как интернет, как средства массовой информации. Неслучайно мы ввели такое понятие, как электоральный суверенитет. Это понятие отражено в концепции национальной безопасности. Конечно, анализ и характеристики, которые мы должны извлечь из этого голосования, из этой нашей избирательной кампании, мы должны заложить в долгосрочную работу, которая будет направлена на укрепление нашего электорального суверенитета. А значит в целом суверенитета нашей страны", - сказал Карпенко.-0-

https://ria.ru/20250203/vybory-1995622144.html

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в мире, белоруссия, игорь карпенко, выборы президента белоруссии — 2025