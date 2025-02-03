Рейтинг@Mail.ru
Тшасковский увеличил отрыв от конкурентов перед выборами, показал опрос - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 03.02.2025 (обновлено: 11:10 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/tshaskovskij-1996978194.html
Тшасковский увеличил отрыв от конкурентов перед выборами, показал опрос
Тшасковский увеличил отрыв от конкурентов перед выборами, показал опрос - РИА Новости, 03.02.2025
Тшасковский увеличил отрыв от конкурентов перед выборами, показал опрос
Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский увеличивает свой отрыв от конкурентов, свидетельствуют данные социологического... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:40:00+03:00
2025-02-03T11:10:00+03:00
в мире
польша
варшава
рафал тшасковски
кароль навроцкий
анджей дуда
право и справедливость
ibris
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573606231_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5053986e9ab715cca068ba5cc2e1f9cd.jpg
ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский увеличивает свой отрыв от конкурентов, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS. "Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, на них победил бы кандидат "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский, за которого проголосовали бы 37,3% избирателей", - говорится в отчете. На втором месте оказался поддерживаемый крупнейшей оппозиционной партией "Право и справедливость" директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий с результатом 23,9%. Третье место с 8,9% поддержки уверенно занимает кандидат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен, а на четвертом расположился спикер сейма Польши Шимон Холовня с результатов 6,8%. При этом, 11% заявили, что пока не ершили, кому отдадут свой голос. О намерении принять участие в выборах заявили 62,2% респондентов, из которых 46,2% выбрали вариант "определенно да", и 16% - "скорее да". Не собираются принимать участие в выборах 20,2%. Исследование прошло с 31 января по 2 февраля методом CATI (телефонное интервью) среди 1068 человек. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы".
https://ria.ru/20250201/repatriatsiya-1996845672.html
https://ria.ru/20250110/polsha-1993152667.html
https://ria.ru/20250108/polsha-1992827732.html
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573606231_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a32996c28cdfb92cf3ef3d90ffed8f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, варшава, рафал тшасковски, кароль навроцкий, анджей дуда, право и справедливость, ibris
В мире, Польша, Варшава, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, Право и справедливость, IBRiS
Тшасковский увеличил отрыв от конкурентов перед выборами, показал опрос

IBRiS: мэр Варшавы Тшасковский увеличил свой отрыв от конкурентов перед выборами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРафал Тшасковский
Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Рафал Тшасковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский увеличивает свой отрыв от конкурентов, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS.
"Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, на них победил бы кандидат "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский, за которого проголосовали бы 37,3% избирателей", - говорится в отчете.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Кандидат в президенты Польши от оппозиции анонсировал план репатриации
1 февраля, 23:50
На втором месте оказался поддерживаемый крупнейшей оппозиционной партией "Право и справедливость" директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий с результатом 23,9%.
Третье место с 8,9% поддержки уверенно занимает кандидат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен, а на четвертом расположился спикер сейма Польши Шимон Холовня с результатов 6,8%.
При этом, 11% заявили, что пока не ершили, кому отдадут свой голос.
О намерении принять участие в выборах заявили 62,2% респондентов, из которых 46,2% выбрали вариант "определенно да", и 16% - "скорее да". Не собираются принимать участие в выборах 20,2%.
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Польше обвинили "российскую группу" в намерении повлиять на выборы
10 января, 16:36
Исследование прошло с 31 января по 2 февраля методом CATI (телефонное интервью) среди 1068 человек.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы".
Польша - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Президентские выборы в Польше назначили на 18 мая
8 января, 16:40
 
В миреПольшаВаршаваРафал ТшасковскиКароль НавроцкийАнджей ДудаПраво и справедливостьIBRiS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала