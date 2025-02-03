Тшасковский увеличил отрыв от конкурентов перед выборами, показал опрос
IBRiS: мэр Варшавы Тшасковский увеличил свой отрыв от конкурентов перед выборами
Рафал Тшасковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский увеличивает свой отрыв от конкурентов, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS.
"Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, на них победил бы кандидат "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский, за которого проголосовали бы 37,3% избирателей", - говорится в отчете.
На втором месте оказался поддерживаемый крупнейшей оппозиционной партией "Право и справедливость" директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий с результатом 23,9%.
Третье место с 8,9% поддержки уверенно занимает кандидат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен, а на четвертом расположился спикер сейма Польши Шимон Холовня с результатов 6,8%.
При этом, 11% заявили, что пока не ершили, кому отдадут свой голос.
О намерении принять участие в выборах заявили 62,2% респондентов, из которых 46,2% выбрали вариант "определенно да", и 16% - "скорее да". Не собираются принимать участие в выборах 20,2%.
Исследование прошло с 31 января по 2 февраля методом CATI (телефонное интервью) среди 1068 человек.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы".
Президентские выборы в Польше назначили на 18 мая
8 января, 16:40