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Тшасковский увеличил отрыв от конкурентов перед выборами, показал опрос

Тшасковский увеличил отрыв от конкурентов перед выборами, показал опрос - РИА Новости, 03.02.2025

Тшасковский увеличил отрыв от конкурентов перед выборами, показал опрос

Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский увеличивает свой отрыв от конкурентов, свидетельствуют данные социологического... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T10:40:00+03:00

2025-02-03T10:40:00+03:00

2025-02-03T11:10:00+03:00

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право и справедливость

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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский увеличивает свой отрыв от конкурентов, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS. "Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, на них победил бы кандидат "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский, за которого проголосовали бы 37,3% избирателей", - говорится в отчете. На втором месте оказался поддерживаемый крупнейшей оппозиционной партией "Право и справедливость" директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий с результатом 23,9%. Третье место с 8,9% поддержки уверенно занимает кандидат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен, а на четвертом расположился спикер сейма Польши Шимон Холовня с результатов 6,8%. При этом, 11% заявили, что пока не ершили, кому отдадут свой голос. О намерении принять участие в выборах заявили 62,2% респондентов, из которых 46,2% выбрали вариант "определенно да", и 16% - "скорее да". Не собираются принимать участие в выборах 20,2%. Исследование прошло с 31 января по 2 февраля методом CATI (телефонное интервью) среди 1068 человек. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы".

https://ria.ru/20250201/repatriatsiya-1996845672.html

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в мире, польша, варшава, рафал тшасковски, кароль навроцкий, анджей дуда, право и справедливость, ibris